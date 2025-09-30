Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 30/9

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Maria Lourdes Sartor Tesser, 95. Sepultada nesta segunda-feira (29), no Cemitério Parque Jardim Do Vale.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Estevão Makimovicz, 68. Sepultado nesta segunda-feira (29), no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Honorino Poloni, 90. Sepultado nesta segunda-feira (29), no Cemitério São Luiz da 6° Légua.
- Rosa Woiciechoski, 92. Sepultada nesta segunda-feira (29), no Cemitério do Desvio Rizzo.
- Victalina Candida Magrin, 94. Sepultada nesta segunda-feira (29), no Cemitério São Francisco Xavier, na Linha Riachuelo, em São Marcos.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Jocemir Luiz da Rosa, 58. Sepultado nesta segunda-feira (29), no Cemitério Novo de Ana Rech.
- Marta Polesso Mazzuchini, 59. Cremada nesta segunda-feira (29). Velada na Capela A.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Isaura Fernandes Estivanin, 79. Sepultada nesta segunda-feira (29), no Cemitério Público.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 98404-4670
- Andréa Zalamena, 41. Sepultada nesta segunda-feira (29), no Cemitério Público de André Rocha.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- João Maria Fernandes de Souza (Tio João da Cooperval), 66. Sepultado nesta segunda-feira (29), no Cemitério Santa Clara.