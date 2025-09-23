Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 23/9

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Iraci Kuffel Pimentel, 65. Sepultada nesta segunda-feira (22), no Cemitério Parque Jardim do Vale.
- Loris José Manfredini, 79. Sepultada nesta segunda-feira (22), no Cemitério Público.
- Luciano Languer Ribeiro, 49. Sepultado nesta segunda-feira (22), no Cemitério Público.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Daniela de Oliveira Matos, 36. Sepultada nesta segunda-feira (22), no Cemitério Público.
- Dorvalino Vitorino Slongo, 69. Sepultado nesta segunda-feira (22), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Paulo Machado, 82. Cremado nesta segunda-feira (22). Velado na Sala 3.
- Roberto Gastaldello, 60. Sepultado nesta segunda-feira (22), no Cemitério Público.
- Gustavo Dotti Kanopp, 27. Sepultamento nesta terça-feira (23), às 10h, no Cemitério São Gotardo, em Vila Seca.
- Tereza Rama Bagnolini, 97. Sepultamento nesta terça-feira (23), às 11h, no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Alcedino Cardoso dos Santos, 71. Sepultado nesta segunda-feira (22), no Cemitério Público.
- Camilla Mondin Ribeiro, 36. Cremada nesta segunda-feira (22). Velada na Sala B.
- Pedro Kilim Alves, 66. Cremado nesta segunda-feira (22). Velado na Capela Mortuário do Bairro Fátima.
- Santina de Campos Felipe, 86. Sepultada nesta segunda-feira (22), no Cemitério Parque.
- Vera Regina Cardoso de Souza, 68. Sepultada nesta segunda-feira (22), no Cemitério Público.
- Marcia Claudete Daros da Costa, 52. Sepultamento nesta terça-feira (23), às 9h, no Cemitério dos Santos Anjos.
- Ondina Antônia Pinto Moreira, 91. Sepultamento nesta terça-feira (23), às 9h30min, no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Alvy Lenzi, 90. Cremado nesta segunda-feira (22). Velado na Capela E.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- João Carlos Pfeifer, 71. Sepultado nesta segunda-feira (22), no Cemitério Público.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3462-2949
- Rosa Maria Nicaretta, 64. Sepultada nesta segunda-feira (22), no Cemitério Público.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Jorge Ari Pellissari, 64. Sepultado nesta segunda-feira (22), no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Erotides Gimenes da Silva, 87. Sepultada nesta segunda-feira (22), no Cemitério Santa Clara.
- Maria Vieira de Campos (Teca), 81. Sepultada nesta segunda-feira (22), no Cemitério Santa Clara.
- João Ritonato do Nascimento (Tonato), 81. Sepultamento nesta terça-feira (23), às 9h, no Cemitério Santa Clara.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Emilia Boeira de Camargo (Emilinha), 88. Sepultada nesta segunda-feira (22), no Cemitério Santa Clara.
- Silvana dos Santos Aguiar, 37. Sepultada nesta segunda-feira (22), no Cemitério Público de São José dos Ausentes.
- Torres Nazareno Martins, 64. Sepultado nesta segunda-feira (22), no Cemitério Santa Clara.