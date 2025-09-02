Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 2/9

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Olga dos Santos, 89. Sepultada nesta segunda-feira (1º), no Cemitério de Lago Azul, em Caibaté (RS).
- Zulma Stello do Nascimento, 77. Sepultada nesta segunda-feira (1º), no Cemitério Público.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Cristiano Luis de Lima, 41. Sepultado nesta segunda-feira (1º), no Cemitério Santo Antônio, no Bairro Serrano.
- Orlando Rafael Farias, 45. Sepultado nesta segunda-feira (1º), no Cemitério Público.
- Lucas Spigolon, 43. Sepultamento nesta terça-feira (2), às 14h, no Cemitério da comunidade de Santa Lúcia da 9ª Légua.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Edison Fernandes Monteiro, 67. Sepultado nesta segunda-feira (1º), no Cemitério Público.
- Onira Teresinha Camargo, 72. Sepultada nesta segunda-feira (1º), no Cemitério Público.
- Ottilia Pasquali Turella, 94. Sepultada nesta segunda-feira (1º), no Cemitério de São Roque, em Fazenda Souza.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Frei Augusto Denardi, 90. Sepultado nesta segunda-feira (1º), no Cemitério Público de Dois Lajeados.
- Natalina Peletti Canani, 86. Sepultada nesta segunda-feira (1º), no Cemitério Público.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Mafaldo Basso, 81. Sepultado nesta segunda-feira (1º), no Cemitério de Santa Justina.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3462-2949
- Elton Antônio Miotti, 61. Sepultado nesta segunda-feira (1º), no Cemitério Público.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Orlandina Boff dos Reis, 95. Sepultada nesta segunda-feira (1º), no Cemitério dos Morros, em Rincão das Flores.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Sirlei Nunes de Oliveira, 52. Sepultado nesta segunda-feira (1º), no Cemitério Público de Caseiros.
- José Ribeiro Filho, 80. Sepultado nesta segunda-feira (1º), no Cemitério São Francisco.