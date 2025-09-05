Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 5/9

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Bruna Bagnara Gosteinski, 33. Sepultamento nesta sexta-feira (5), às 9h, no Cemitério Parque Jardim do Vale.
Funerária Bento XVI (54) 3454-1480
- Sérgio Pauletto, 79. Sepultado nesta quinta-feira (4), no Cemitério Público de Santo Antão.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Carlos da Silva, 66. Sepultado nesta quinta-feira (4), no Cemitério Público.
- Silvina Mendez Mazzochi, 90. Cremada nesta quinta-feira (4). Velada na Sala 2.
- Bruna da Silva Teixeira, 26. Sepultamento nesta sexta-feira (5), às 10h, no Cemitério Público.
- Elsa Dal Piaz Barbosa, 80. Cremação nesta sexta-feira (5), às 8h30min. Velada na Sala 3.
- Ivanir de Lourdes Dorigon, 64. Sepultamento nesta sexta-feira (5), às 10h30min, no Cemitério Público do Rosário II.
- Janete Domingos dos Santos, 58. Sepultamento nesta sexta-feira (5), às 10h30min, no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Domingos Franco Oviedo, 91. Sepultado nesta quinta-feira (4), no Cemitério Público.
- José Clézio Duarte Pereira, 71. Cremado nesta quinta-feira (4). Velado na Sala D.
- Cristiane de Fátima Boelli, 41. Sepultamento nesta sexta-feira (5), às 10h30min, no Cemitério Jardim da Paz, em Forqueta.
- Manoel Valdeny Silva Teixeira, 83. Sepultamento nesta sexta-feira (5), às 10h, no Cemitério dos Santos Anjos.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Zenaide Frata Rihl, 69. Sepultada nesta quinta-feira (4), no Cemitério da comunidade de Lajeadinho, em Veranópolis.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Irma Maria Tamiosso, 83. Sepultada nesta quinta-feira (4), no Cemitério Público Nova Vicenza.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3462-2949
- Rosângela Maria Ughi, 63. Sepultada nesta quinta-feira (4), no Cemitério Público.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Judith Rita Cioato Citton, 93. Sepultada nesta quinta-feira (4), no Cemitério Público.
- Suzana Fátima Bugança Ascari, 55. Cremada nesta quinta-feira (4). Velada na Sala B.
VACARIA
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Zilba Conceição do Amarante Cioato, 75. Sepultada nesta quinta-feira (4), no Cemitério Santa Clara.
- Alvino Vieira de Carvalho, 84. Sepultado nesta quinta-feira (4), no Cemitério Santa Clara.
- Adão Clodoaldo Rocha Prado, 49. Sepultado nesta quinta-feira (4), no Cemitério São Francisco.