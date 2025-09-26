Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 26/9

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Italina Ferronato Chiminazzo, 92. Sepultada nesta quinta-feira (25), no Cemitério Público.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Márcio André da Silva, 57. Sepultado nesta quinta-feira (25), no Cemitério Público.
- Maria Inês Faldi, 64. Sepultada nesta quinta-feira (25), no Cemitério Parque.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Generina Antunes de Souza Fogaça, 83. Cremada nesta quinta-feira (25). Velada na Capela Mortuária Santo Antônio do Bairro Esplanada.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Joel dos Santos da Luz, 52. Sepultado nesta quinta-feira (25), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Benilda Waschow, 78. Cremação nesta sexta-feira (26), às 0h. Velada na Capela E.
- Maria Jovelina Schiavenin, 81. Sepultamento nesta sexta-feira (26), às 10h, no Cemitério da comunidade de São Romédio.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Adão Nascimento Machado, 78. Sepultamento nesta sexta-feira (26), às 14h, no Cemitério Público Nova Vicenza.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 98404-4670
- Nocilda Rampazzo Donadello, 88. Sepultada nesta quinta-feira (25), no Cemitério Público Protásio Alves.
VACARIA
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Maria Marli Vieira Martins (Tilinha), 73. Sepultada nesta quinta-feira (25), no Cemitério São Francisco.
- Zélia Todescatto Bertoni, 88. Sepultada nesta quinta-feira (25), no Cemitério Santa Clara.