Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 19/9

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Homero Luiz Marquez, 60. Sepultado nesta quinta-feira (18), no Cemitério da Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Cotiporã.
- Gleni Anita Poli Tosi, 87. Sepultamento nesta sexta-feira (19), às 9h, no Cemitério da localidade de Santa Tereza.
CARLOS BARBOSA
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3461-2262
- Ana Elisabete Martins, 63. Sepultada nesta quinta-feira (18), no Cemitério Público.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Francisco Paim Hofman, 61. Sepultado nesta quinta-feira (18), no Cemitério Público.
- Robineide Alves Borges, 41. Sepultado nesta quinta-feira (18), no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Elvira da Rosa Dorneles, 101. Sepultada nesta quinta-feira (18), no Cemitério do Desvio Rizzo.
- Valdomiro Comelli, 80. Cremado nesta quinta-feira (18).
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Nadyr Miotto, 66. Cremado nesta quinta-feira (18). Velado na Capela Mortuária São José em Ana Rech.
- Valdemiro Boschetti, 75. Sepultamento nesta sexta-feira (19), às 9h30min, no Cemitério Novo de Ana Rech.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Josivânia Marques Jerônimo, 44. Sepultada nesta quinta-feira (18), no Cemitério São Judas Tadeu, em Tapejara.
- Maria Olizia de Souza, 77. Sepultamento nesta sexta-feira (19), às 10h, no Cemitério São Judas Tadeu, em Tapejara.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Francisco Ribeiro de Melo, 94. Sepultamento nesta sexta-feira (19), às 9h, no Cemitério das Laranjeiras.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Janio Carlos Teles Dias, 62. Sepultado nesta quinta-feira (18), no Cemitério da Laranjeiras.