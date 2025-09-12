Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 12/9

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Amauri Fernandes, 79. Sepultado nesta quinta-feira (11), no Cemitério Público do Bairro São Roque.
- Francisco Carlos Taborda, 68. Sepultado nesta quinta-feira (11), no Cemitério Público.
CARLOS BARBOSA
Memorial Caravaggio (54) 3461-2262
- Nelvo Werner, 72. Sepultamento nesta sexta-feira (12), às 10h, no Cemitério Nossa Senhora da Saúde, na Linha Eli, em Farroupilha.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Ede José da Silva Ramos, 71. Sepultado nesta quinta-feira (11), no Cemitério da Família Ilhéus, em Criúva.
- Ivan Izabel Monteiro da Silva, 67. Sepultada nesta quinta-feira (11), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Libera Brogliato, 87. Cremada nesta quinta-feira (11). Velada na Sala 1.
- Maria Gorete Marques da Silva, 63. Cremada nesta quinta-feira (11). Velada na Capela Mortuária da Igreja Santos Anjos.
- Rosemar dos Santos Abreu, 53. Cremada nesta quinta-feira (11). Velada na Mortuária São Giacomo, no Bairro Reolon.
- Evaldo Adolfo Hardt Filho, 36. Sepultamento nesta sexta-feira (12), às 10h, no Cemitério Santa Catarina.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Antônio Celio de Figueiredo, 68. Sepultado nesta quinta-feira (11), no Cemitério Público.
- Eloi Strey, 70. Cremado nesta quinta-feira (11). Velado na Sala A.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Nestor Ceccatto, 90. Cremado nesta quinta-feira (11). Velado na Capela E.
- Yone Maria Fedrizzi Zanettini, 98. Cremada nesta quinta-feira (11). Velada na Capela A.
- Euclides dos Santos Paulino, 73. Sepultamento nesta sexta-feira (12), às 16h, no Cemitério Parque.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Joeci Antônio do Prado Borges, 60. Sepultado nesta quinta-feira (11), no Cemitério Santa Clara.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Afonso Alves de Vargas, 0. Sepultado nesta quinta-feira (11), no Cemitério Santa Clara.