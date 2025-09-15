Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda-feira 15/9

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Ademar José Rigo, 64. Sepultado domingo (14), no cemitério do bairro São Roque.
Funerária Bento XVI - (54) 3454-1480
- Vitor Fernando Flaiban, 54. Sepultado sábado (13), no Cemitério Municipal Central.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Franciele Ribeiro da Silva Faenello, 36. Sepultada sábado (13), no cemitério do bairro Santa Lúcia.
- Lourdes Dosso, 77. Sepultada domingo (14), no Cemitério Santos Anjos.
- Rafael Gheller, 48. Cremação sábado (13), no Memorial Crematório São José.
- Sylvino Dalcorno, 85. Sepultado domingo (14), no cemitério de São João da Quarta Légua.
- Adilson da Rocha Ferreira, 56. Velório na Igreja Cristã Remanescente (bairro Planalto). Sepultamento segunda-feira (15), às 9h, no Cemitério Novo de Ana Rech.
- Edi Damiani, 75. Cremada domingo (14), no Memorial Crematório São José.
- Eva Maria Moraes Borges, 77. Velório na sala 5. Sepultamento segunda-feira (15), às 10h, no Cemitério de São Luiz da 6ª Légua.
- Odilon Padilha Ribeiro, 70. Sepultado domingo (14), no Cemitério Público Municipal.
- Teresinha Maria dos Santos Daniel, 72. Sepultada domingo (14), no cemitério do bairro Cruzeiro.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Wanderley Marques, 77. Sepultado sábado (13), no Cemitério Público Municipal.
- Delfina Chagas da Rosa, 90. Sepultada domingo (14), no Cemitério Santos Anjos.
- Juana Bautista Garcia Garcia, 57. Sepultada domingo (14), no Cemitério Público Municipal.
- Marcolino Gentil Gonçalves, 89. Sepultado domingo (14), no Cemitério Municipal do Rosário II.
- Valdir Colonese, 86. Cremado domingo (14), no Memorial Crematório São José.
- Valdyr José Mocelin, 92. Cremado domingo (14), no Memorial Crematório São José.
- Francisca Maria Martiniak, 88. Velório na sala B. Sepultamento segunda-feira (15), às 10h, no Cemitério Matriz de Ana Rech.
- Itacir Antonio Trentin, 71. Velório na Capela São Pedro e São Paulo da 3ª Légua. Sepultamento segunda-feira (15), às 10h, no cemitério da mesma comunidade.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Idalina Cecconello Brandalise, 72. Cremada sábado (13), no Memorial Crematório São José.
- Irineu Danuzo, 73. Sepultado sábado (13), no cemitério de Monte Bérico (2º Distrito de Farroupilha).
- Nestor José Marcarini, 72. Sepultado sábado (13), no Cemitério da Linha 40.
- Odete Maria Marangoni, 63. Cremada sábado (13), no Memorial Crematório São José.
- Lucinei João Rossi, 50. Sepultado domingo (14), no Cemitério de Santa Lúcia do Piaí.
FARROUPILHA
Memorial São José - (54) 3261-1100
- Luiz Carlos Gasparin (Nini), 77. Sepultado sábado (13), no Cemitério Municipal.
- Marbelis Diluvina Rivero Hernandez, 39. Sepultada domingo (14), no Cemitério Municipal.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo - (54) 3292-2030
- Vilma Bulla Giachelin, 89. Sepultada domingo (14), no Cemitério Municipal.
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Rita Carmelina Zamban, 86. Sepultada domingo (14), no Cemitério Santa Clara.
- Tereza Roveda de Oliveira, 75. Sepultada sábado (13), no Cemitério Municipal de Muitos Capões.