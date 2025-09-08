Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda 8/9

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Adão Schumann, 80. Sepultado domingo (7), no Cemitério Público Central.
- Euclides Ficagna, 90. Sepultado domingo (7), no Cemitério da Comunidade São Pedro, 15 da Graciema, Vale dos Vinhedos.
- Tatiana Alves de Oliveira, 50. Cremada domingo (7), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
Funerária Bento XVI (54) 3454-1480
- Aldoir Antônio Baccin, 74. Sepultado domingo (7), no Cemitério Público Central.
- Vera Lúcia Silva Balestra, 66. Cremada domingo (7), no Crematório Cortel Cristo Rei (São Leopoldo).
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Antonio Gnoato, 76. Velório na Capela Santo Inácio, Linha Alencastro, em Farroupilha. Será sepultado nesta segunda (8), às 11h, no cemitério da mesma comunidade.
- Antonio Jose Ricardo, 85. Sepultado sábado, no Cemitério Público.
- Devanir Bassi, 67. Sepultado domingo (7), no Cemitério Público.
- Inês Rech Palavro, 80. Sepultada sábado, no cemitério da Capela São Valentim, em Flores da Cunha.
- João Baptista de Oliveira Paim, 85. Velório na sala 3. Cremação nesta segunda (8), às 14h30min, no Memorial Crematório São José.
- Luciano Luis Oliveira dos Reis, 49. Sepultado domingo (7), no Cemitério do Rosário II.
- Maria de Lourdes de Fátima de Brito, 62. Velório na sala 2. Sepultamento nesta segunda (8), às 11h, no Cemitério Público.
- Maria Prazer Piazza, 89. Cremada domingo (7), no Memorial Crematório São José.
- Miguel Pereira de Miranda, 83. Sepultado domingo (7), no Cemitério Santos Anjos.
- Nercildo João Malacarne, 83. Cremado sábado, no Memorial Crematório São José.
- Rudilvan Paré Neves, 64. Cremado domingo (7), no Memorial Crematório São José.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- André Luís da Silva Soares, 42. Sepultado domingo (7), no Cemitério Público.
- Nilce Teresinha Legnaghi, 61. Cremada domingo (7), no Memorial Crematório São José.
- Pedro Paulo Muniz, 67. Velório na sala D. Sepultamento nesta segunda (8), às 15h, no Cemitério Público.
- Virginia Chiarentin Menin, 98. Velório na sala B. Sepultamento nesta segunda (8), às 13h30min, no Cemitério Santos Anjos.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Arlindo João Schio, 88. Velório na capela E. Cremação nesta segunda (8), às 10h, no Memorial Crematório São José.
- Dorval Danelus, 84. Sepultado no sábado, no Cemitério de Santa Lúcia do Piaí.
- Adelino Machado da Silveira, 81. Sepultado domingo (7), no Cemitério Santos Anjos.
- Doroti Pires Pattis, 90. Sepultada domingo (7), no Cemitério de Nossa Senhora do Rosário do Pompéia, em Galópolis.
- Emilia Galiotto Gobbato, 98. Sepultada domingo (7), no Cemitério Público.
- Emilia Menegat Pandolphi, 92. Sepultada domingo (7), no Cemitério da Comunidade Nossa Senhora da Saúde.
- Loris Antonio Romani, 80. Cremado domingo (7), no Memorial Crematório São José.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Sonia Lucia Azevedo da Silva Tonin, 98. Sepultada sábado, no Cemitério Municipal Nova Vicenza.
- Theodolinda Canale de Gasperi, 92. Sepultada sábado, no Cemitério da Comunidade de Santos Anjos.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Luziana Dalpozzo, 42. Cremada domingo (7), no Crematório Sagrada Família, em Vacaria.
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Luiz Antônio Pavan, 66. Sepultado domingo (7), no Cemitério Público de Flores da Cunha.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3462-2949
- Ledi Nunes, 59. Sepultada domingo (7), no Cemitério Público de Garibaldi
NOVA ROMA DO SUL
Funerária CCR – (54) 3292-5445
- Libera Bigolin, 96. Sepultada sábado, no Cemitério de Castro Alves.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
Joao Meneguzzo, 74. Sepultado domingo (7), no Cemitério da Linha Rosita.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Isolina Tavares Camargo (Tia Zula), 86. Sepultada domingo (7), no Cemitério do Ranchinho, em Monte Alegre dos Campos.
- Helia Maria da Silva Finger, 88. Velório na Igreja Renasci. Sepultamento nesta segunda (8), às 10h, no Cemitério São Francisco.
- Silvana Agustinho de Oliveira, 53. Velório na Funerária São Paulo, em Lagoa Vermelha. Sepultamento nesta segunda (8), sem horário definido, no Cemitério Municipal de Lagoa Vermelha.
- Getúlio da Fonseca Santo (Lagarto), 60. Velório na sala 4. Sepultamento nesta segunda (8), às 16h.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002 ou (54) 3232-9786
- Sonia Valmorbida Barcellos, 92. Sepultada domingo (7), no Cemitério Municipal Santa Clara.
- Angelo da Silva Moraes, 65. Sepultado domingo (7), no Cemitério Municipal Santa Clara.