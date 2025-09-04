Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 4/9

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Rosa Maria Gromowski Grzeca, 80. Sepultada nesta quarta-feira (3), no Cemitério Público.
- Neli Pasqualotto Possamai, 79. Sepultamento nesta quinta-feira (4), às 10h, no Cemitério Público São Roque.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Anecy Nailú Manfro, 46. Sepultada nesta quarta-feira (3), no Cemitério dos Santos Anjos.
- João Cirtol Schefer, 82. Sepultado nesta quarta-feira (3), no Cemitério Roça da Estância, em Mampituba.
- Micael Marques Vieira, 32. Sepultado nesta quarta-feira (3), no Cemitério Público do Rosário II.
- Nadir Alves de Macedo, 74. Sepultada nesta quarta-feira (3), no Cemitério Público.
- Claiton Beno Beloto, 60. Sepultamento nesta quinta-feira (4), às 11h, no Cemitério dos Santos Anjos.
- Ignes Muner Vieira, 86. Cremação nesta quinta-feira (4), às 14h. Velada na Igreja Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, em Galópolis.
- Samuel Filipe Boff Bossle, 30. Sepultamento nesta quinta-feira (4), às 8h30min, no Cemitério da localidade de Campestre do Tigre.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Teresinha Bett, 82. Sepultada nesta quarta-feira (3), no Cemitério da Sociedade do Bairro Santa Catarina.
- Igor Lemos da Silva, 27. Sepultamento nesta quinta-feira (4), às 11h, no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Domingos Agostinho Purgaz, 85. Sepultado nesta quarta-feira (3), no Cemitério Matriz de Ana Rech.
- Lourdes Piamolini Ferrer, 76. Sepultada nesta quarta-feira (3), no Cemitério Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, em Galópolis.
- Niura Annabel Andaite Ramos, 46. Cremada nesta quarta-feira (3). Velada na Capela A.
- Noeli Farias de Mattos Tusset, 73. Sepultamento nesta quinta-feira (4), às 12h30min, no Cemitério Jardim da Paz, em Porto Alegre.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Caetano Luiz Seben, 89. Sepultado nesta quarta-feira (3), no Cemitério Público.
- Leonice Maria Neis, 76. Cremada nesta quarta-feira (3). Velada na Capela C.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Idalino Ulian, 81. Sepultado nesta quarta-feira (3), no Cemitério da Comunidade da Linha 80.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3462-2949
- Fernandes Facchini, 80. Cremado nesta quarta-feira (3). Velado na Sala A.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Nélio Mota Silveira, 31. Sepultado nesta quarta-feira (3), no Cemitério São Judas Tadeu, em Tapejara.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Rosane Aparecida Varela de Chaves, 60. Sepultamento nesta quinta-feira (4), às 10h, no Cemitério Santa Clara.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- João Vitor Armiliato Borges, 16. Sepultado nesta quarta-feira (3), no Cemitério São Francisco.