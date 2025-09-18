Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 18/9

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Elsa Rosa Ribeiro, 81. Cremada nesta quarta-feira (17). Velada na Sala E.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Vagner do Nascimento da Silva, 23. Sepultado nesta quarta-feira (17), no Cemitério Público.
- Ernesto Maltauro, 91. Sepultamento nesta quinta-feira (18), às 10h, no Cemitério São Marcos da Linha Feijó.
- Oliva Danni Krzkotowski, 89. Sepultamento nesta quinta-feira (18), às 14h30min, no Cemitério do Bairro Desvio Rizzo.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Bento Marques da Silva, 75. Sepultada nesta quarta-feira (17), no Cemitério Público.
- Cecília Soares Correa, 0. Cremada nesta quarta-feira (17).
- Eva Maria Jordan dos Santos, 74. Sepultada nesta quarta-feira (17), no Cemitério Público.
- Graciosa Maria Mansardo Souza, 76. Cremada nesta quarta-feira (17). Velada na Sala D.
- José Oscar Dutra, 63. Sepultado nesta quarta-feira (17), no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Liane Torres Grossi, 77. Cremada nesta quarta-feira (17). Velada na Capela E.
- Heitor Barbosa Schneider, 0. Sepultamento nesta quinta-feira (18), às 11h, no Cemitério Parque.
- Talita Nava Trentin, 86. Sepultamento nesta quinta-feira (18), às 10h, no Cemitério da comunidade de Galópolis.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Ivete Emília de Castilhos, 79. Cremada nesta quarta-feira (17). Velada na Capela B.
- Adriano Bottini Marques, 21. Sepultamento nesta quinta-feira (18), às 10h, no Cemitério Público.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3462-2949
- Albano Lusani, 82. Sepultado nesta quarta-feira (17), no Cemitério da comunidade São Gotardo de Costa Real.
- Norma dos Santos Miranda, 86. Sepultado nesta quarta-feira (17), no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Patrocina Silva da Silva (Nega), 57. Sepultada nesta quarta-feira (17), no Cemitério São Francisco.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Salete de Fátima Antunes, 66. Sepultada nesta quarta-feira (17), no Cemitério Santa Clara.