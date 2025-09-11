Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 11/9

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Helena Rosina Orso, 73. Sepultamento nesta quinta-feira (11), às 9h30min, no Cemitério Público do Bairro Santo Antão.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- André Luiz da Silva Souza, 39. Sepultado nesta quarta-feira (10), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Itacir Alves Moreira, 62. Sepultamento nesta quinta-feira (11), às 11h, no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Darcy Telles de Souza, 87. Sepultado nesta quarta-feira (10), no Cemitério São Victor Cohab.
- Onil Rodrigues de Mellos, 59. Sepultado nesta quarta-feira (10), no Cemitério Público.
- William Roberto Bueno, 72. Sepultado nesta quarta-feira (10), no Cemitério Público.
- José Odracil Viana da Silva, 76. Sepultamento nesta quinta-feira (11), às 11h, no Cemitério Santa Clara, em Vacaria.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- João Triches Minghelli, 87. Sepultado nesta quarta-feira (10), no Cemitério Público.
- Naura de Melo Tietbohl, 102. Sepultada nesta quarta-feira (10), no Cemitério Público de Bom Jesus.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Altiva Corá, 88. Sepultada nesta quarta-feira (10), no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Haidê Rosa dos Santos, 90. Sepultado nesta quarta-feira (10), no Cemitério Santa Clara.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Evanir Maria Paganin, 76. Sepultada nesta quarta-feira (10), no Cemitério Santa Clara.