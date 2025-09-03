Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 3/9

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Francisco Adail Castilhos dos Reis, 70. Sepultamento nesta quarta-feira (3), às 11h, no Cemitério dos Rech, em Localidade de Juá.
- Moacil Ferreira, 66. Sepultamento nesta quarta-feira (3), às 9h, no Cemitério de São Luiz da 6ª Légua.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Valdelirio de Carvalho Barbosa, 44. Sepultado nesta terça-feira (2), no Cemitério São Francisco, em Vacaria.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Gilberto Guidalli Streher, 72. Cremado nesta terça-feira (2). Velado na Capela B.
- Nelcy Stella Piccoli, 94. Cremada nesta terça-feira (2). Velada na Capela C.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Lidovino Antônio Scariot, 69. Sepultamento nesta quarta-feira (3), às 9h30min, no Cemitério Público.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Hilberto Hindersmann, 81. Sepultado nesta terça-feira (2), no Cemitério Público.
- Horácio Smiderle, 59. Sepultado nesta terça-feira (2), no Cemitério da comunidade de Otávio Rocha.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 98404-4670
- Ilda Inês Ciotta Klein, 80. Sepultada nesta terça-feira (2), no Cemitério Público Placidina Vieira de Araújo.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Fátima Brito dos Passos, 59. Sepultamento nesta quarta-feira (3), às 9h30min, no Cemitério São Judas Tadeu, em Tapejara.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Terezinha Teles de Vargas, 71. Sepultamento nesta quarta-feira (3), às 10h, no Cemitério da Capela do Rosário.