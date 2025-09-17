Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 17/9

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Ilo Francisco Valenti, 80. Sepultado nesta terça-feira (16), no Cemitério Público.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Bernadete Ferreira, 57. Cremada nesta terça-feira (16). Velada na Sala 2.
- Eloisa Jimenez Rodriguez, 74. Cremada nesta terça-feira (16).
- João Batista Zanatta, 81. Sepultado nesta terça-feira (16), no Cemitério Novo de Ana Rech.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Ernestina Pereira da Silva Velho, 101. Cremada nesta terça-feira (16). Velada na Sala C.
- Ivone Montanare Bento, 63. Sepultada nesta terça-feira (16), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Marcia Simone Sales Elesbão, 46. Cremada nesta terça-feira (16). Velada na Sala D.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Thereza Sabina Pergher, 90. Sepultamento nesta quarta-feira (17), às 11h, no Cemitério Nossa Senhora da Salete, em Farroupilha.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Tereza Xavier Costa, 83. Sepultada nesta terça-feira (16), no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Isaque Pereira de Faria, 0. Sepultado nesta terça-feira (16), no Cemitério Santa Clara.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Maria Benta Silva Jordão (Benta), 79. Sepultada nesta terça-feira (16), no Cemitério São Francisco de Assis.