Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 10/9

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Isalete Moura Freitas, 44. Cremada nesta terça-feira (9). Velada na Sala 1.
- Jane Teresinha Boeira Corso, 67. Cremada nesta terça-feira (9). Velada na Sala 2.
- Jesus Ernesto Molina Moreno, 82. Sepultado nesta terça-feira (9), no Cemitério Público do Rosário II.
- Leda Placchi Montemezzo, 91. Sepultada nesta terça-feira (9), no Cemitério Público.
- Maria Aurora Perin, 0. Cremada nesta terça-feira (9).
- Zelinda Soares Dias, 72. Cremada nesta terça-feira (9).
- Alberto Moreira Bueno Filho, 81. Sepultamento nesta quarta-feira (10), às 16h, no Cemitério Público.
- Lourdes Panassol de Souza, 70. Cremação nesta quarta-feira (10), às 9h30min. Velada na Sala C das Capelas São Francisco.
- Thiago Vingla, 31. Cremação nesta quarta-feira (10), às 10h. Velado na Sala 3.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Hilário dos Santos, 73. Cremado nesta terça-feira (9). Velado na Sala D.
- Maria Othilia Albuquerque de Queiroz Monteiro, 85. Sepultada nesta terça-feira (9), no Cemitério Público.
- Sérgio Sandi Tonet, 78. Cremação nesta quarta-feira (10), às 9h30min.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Edivirges Zampieri Lorenzetti, 99. Sepultada nesta terça-feira (9), no Cemitério de Vila Segredo.