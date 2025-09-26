Nutricionista dá dicas para não errar na escolha de frutas e legumes

Frutas e legumes são ricos em micronutrientes, como vitaminas, fibras e sais minerais. Ulisses Castro / Agencia RBS

Na hora de encher a sacola no mercado ou na fruteira, nem sempre é fácil saber se a fruta ou o legume está no ponto certo. Para não levar fruta passada para casa, a nutricionista Franciele Bellini traz dicas práticas que ajudam o consumidor a acertar nas escolhas.

As frutas e os legumes são ricos em micronutrientes, como vitaminas, fibras e sais minerais, que o corpo humano depende para desempenhar várias funções. Segundo ela, observar a cor, a firmeza e até a época do ano pode evitar desperdício e garantir alimentos mais saborosos e nutritivos na mesa do dia a dia.

Para identificar se o alimento está passado do ponto ou estragado, é preciso observar a textura. De acordo com a nutricionista, se a fruta ou legume estiver muito mole ou muito macio, é possível que já tenha passado do ponto e amadurecido demais. Ela ressalta que o cheiro também é outro fator a ser observado.

Outro ponto que Franciele destaca é que a cor da casca não reflete na qualidade do item, já que existem alimentos com uma cor viva que ainda estão em processo de amadurecimento. Ou seja, nem sempre o mais bonito é o melhor para ser consumido.

Ulisses Castro / Agencia RBS

— O alimento da época indica que ele sofreu menos o auxílio de estufas e de agrotóxicos para o amadurecimento. O alimento da época vai ter mais sabor e ser mais suculento. É sempre bom comprar alimentos dentro da sua sazonalidade — ressalta.

Além da qualidade, a sazonalidade também faz com que esses alimentos tenham uma redução no valor, ou seja, é mais barato no bolso do consumidor. Para evitar desperdícios na hora de escolher os alimentos, Franciele reforça a importância da lista de compras e de criar uma programação semanal para as escolhas de frutas e legumes.

— É preciso observar cor, manchas, odor e textura. O erro mais comum é a falta de observação na hora da compra. Quando os consumidores estão realizando as compras não observam essas coisas, e acabam comprando alimentos não próprios para o consumo, ou que estão muitos verdes ou não estão maduros — reforça.

Dicas para acertar nas escolhas de frutas e legumes

Para as frutas, é necessário observar a cor e tocar levemente o alimento. Se estiver muito dura, elas estão verdes, se estiverem muito moles, estão passadas. A nutricionista também ressalta que é interessante sentir o aroma. A fruta mais pesada também vai ser a mais suculenta. Quanto mais leve, mais seca e menos suco. E lembre-se: respeitar a sazonalidade garante frutas mais saborosas.

Em relação aos legumes, precisam estar mais firmes, assim, sendo melhores para o consumo. É necessário sempre verificar a casca, não pode ter rachaduras e nem manchas muito feias. Nesses casos já vão estar passadas. Segundo Franciele Bellini, para os alimentos vegetais que possuem folhas, é preciso cuidar da textura, se está murcha ou mais seca, são alimentos que não estarão bom para consumo.

Legumes como vagem, abobrinha, que são mais fibrosos, se estão passadas do tempo, na hora de comer, vai sentir no paladar essas fibras, o que significa que está velho. Também é importante cuidar o excesso de casca. Alguns alimentos quanto mais passados, mais a casca fica mais firme.

Para não errar mais na hora de escolher alimentos

Para escolher o limão, tanto taiti quanto o siciliano, é preciso apertar levemente, quanto mais fina a casca, mais suco. Ulisses Castro / Agencia RBS

Banana

Prefira quando a casca estiver amarela com pequenas pintinhas marrons (doce no ponto)

Muito verde = mais resistente, mas menos doce

Muito escura = já passou do ponto, mas pode ser ótima para receitas

Melancia

Bata levemente: o som deve ser oco

Prefira as que têm uma mancha amarelada na casca (indica que amadureceu no solo)

Evite as com muitas rachaduras na casca

Melão

Deve estar firme, mas levemente macio ao apertar

O aroma doce no cabinho é sinal de maturação

Casca sem manchas escuras

Limão

Tanto o taiti quanto o siciliano, aperte levemente, quanto mais fina a casca, mais suco

Coco

Sacudir a fruta, se tiver água, está ideal para consumo

A água do coco seco pode ser ingerido assim como do coco verde

Abacaxi

Retire a folha do meio da fruta, se sair facilmente, está pronta para consumo

Cebola

Prefira as bem firmes e com casca seca

Se estiver com pouca casca ou muito molinha, já está passando do ponto

Abobrinha

Escolha as menores e mais firmes (são mais macias e saborosas)

Casca brilhante e sem manchas escuras

Evite as muito grandes, pois tendem a ser mais duras e fibrosas

Moranga