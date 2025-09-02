Número de mortes na BR-470, na Serra, aumenta 70% em 2025

PRF tem reforçado fiscalizações em pontos críticos da rodovia. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O número de acidentes graves na BR-470, na Serra, aumentou em 2025 em comparação ao mesmo período do ano passado. A estrada registrou 44 acidentes graves em 2025, até o mês de agosto, um crescimento de mais de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. O balanço também aponta crescimento nas mortes: desde janeiro, 12 pessoas perderam a vida na rodovia, o que representa alta de 70%.

A maior parte dos acidentes graves ocorreu entre os quilômetros 210 e 230, de Bento Gonçalves a Carlos Barbosa, onde houve 17 casos. De acordo com Jardel Vettorato, chefe do núcleo de policiamento e fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho faz parte de um mapa crítico de acidentalidade no Brasil.

— Ele está entre os 50 trechos mais críticos do país. Se falarmos em número de acidentes, estamos com quase 90 neste ano — contextualiza Vettorato sobre a ligação entre Bento e Carlos Barbosa.

No caso de ocorrências com morte, que cresceram 70% em relação ao ano passado, a maior parte delas foi no trecho entre Veranópolis e Nova Prata (kms 150 ao 160), com três casos, seguida do trecho entre o trevo de Farias Lemos e o trevo da SCA, em Bento (kms 210 ao 220), com dois.

Segundo Vettorato, a rodovia está, em geral, com boas condições de asfalto, embora ainda demande melhorias em pontos específicos, como na sinalização e em obras de engenharia para os acessos.

Entre as principais causas de acidentes, ele cita o excesso de velocidade, as ultrapassagens em locais proibidos e, nos casos mais graves, a combinação de álcool e direção. No último fim de semana, por exemplo, um motorista foi preso por embriaguez após provocar um acidente na rodovia federal. Duas pessoas ficaram feridas gravemente e foram encaminhadas ao hospital.

— Só vamos ter segurança no trânsito a partir do momento que o comportamento dos condutores mudar — defende o policial.

Diante de situações delicadas como essas, a PRF tem aumentando as fiscalizações utilizando radares móveis e testes de etilômetro, além do reforço na atuação nos finais de semana.

— Tentamos incrementar nossas fiscalizações para inibir esse tipo de comportamento, e temos certeza que esses números não são piores do que já estão em função do trabalho das nossas equipes.

Acidentes na BR-470

Total de acidentes com vítimas em 2025: 192 ocorrências

Redução de 9% (211 ocorrências no mesmo período em 2024)

Acidentes graves: 44 ocorrências

Aumento de 43% em relação ao mesmo período de 2024

Aumento de 43% em relação ao mesmo período de 2024 Pessoas feridas: 220

Redução de 6,78% em relação a 2024 (236 feridos)

Óbitos: 12

Aumento de 71,43% em relação a 2024.

Segmentos críticos

A análise espacial aponta uma concentração significativa de sinistros em trechos específicos da BR-470 (referente ao período entre janeiro e 26 de agosto de 2025):

Região de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa (kms 210-230);

Kms 210-220 (Trevo Farias Lemos até Trevo SCA): 50 acidentes; nove graves; dois óbitos;

Kms 220-230 (Trevo SCA até Carlos Barbosa): 38 acidentes; oito graves; um óbito.

Total do perímetro (210-230): 88 acidentes (17 graves), com três óbitos.

O que diz a CSG

A concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) administra o trecho da BR-470 que compreende os kms 220,50, em Bento Gonçalves, ao 233,50, em Carlos Barbosa. Em nota, a empresa afirma que está avaliando a antecipação de algumas obras na região e que a duplicação do trecho está prevista para 2027: