Número de mortes na BR-470, na Serra, aumenta 70% em 2025

O número de acidentes graves na BR-470, na Serra, aumentou em 2025 em comparação ao mesmo período do ano passado. A estrada registrou 44 acidentes graves em 2025, até o mês de agosto, um crescimento de mais de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. O balanço também aponta crescimento nas mortes: desde janeiro, 12 pessoas perderam a vida na rodovia, o que representa alta de 70%.
A maior parte dos acidentes graves ocorreu entre os quilômetros 210 e 230, de Bento Gonçalves a Carlos Barbosa, onde houve 17 casos. De acordo com Jardel Vettorato, chefe do núcleo de policiamento e fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho faz parte de um mapa crítico de acidentalidade no Brasil.
— Ele está entre os 50 trechos mais críticos do país. Se falarmos em número de acidentes, estamos com quase 90 neste ano — contextualiza Vettorato sobre a ligação entre Bento e Carlos Barbosa.
No caso de ocorrências com morte, que cresceram 70% em relação ao ano passado, a maior parte delas foi no trecho entre Veranópolis e Nova Prata (kms 150 ao 160), com três casos, seguida do trecho entre o trevo de Farias Lemos e o trevo da SCA, em Bento (kms 210 ao 220), com dois.
Segundo Vettorato, a rodovia está, em geral, com boas condições de asfalto, embora ainda demande melhorias em pontos específicos, como na sinalização e em obras de engenharia para os acessos.
Entre as principais causas de acidentes, ele cita o excesso de velocidade, as ultrapassagens em locais proibidos e, nos casos mais graves, a combinação de álcool e direção. No último fim de semana, por exemplo, um motorista foi preso por embriaguez após provocar um acidente na rodovia federal. Duas pessoas ficaram feridas gravemente e foram encaminhadas ao hospital.
— Só vamos ter segurança no trânsito a partir do momento que o comportamento dos condutores mudar — defende o policial.
Diante de situações delicadas como essas, a PRF tem aumentando as fiscalizações utilizando radares móveis e testes de etilômetro, além do reforço na atuação nos finais de semana.
— Tentamos incrementar nossas fiscalizações para inibir esse tipo de comportamento, e temos certeza que esses números não são piores do que já estão em função do trabalho das nossas equipes.
Acidentes na BR-470
- Total de acidentes com vítimas em 2025: 192 ocorrências
Redução de 9% (211 ocorrências no mesmo período em 2024)
- Acidentes graves: 44 ocorrências
Aumento de 43% em relação ao mesmo período de 2024
- Pessoas feridas: 220
Redução de 6,78% em relação a 2024 (236 feridos)
- Óbitos: 12
Aumento de 71,43% em relação a 2024.
Segmentos críticos
A análise espacial aponta uma concentração significativa de sinistros em trechos específicos da BR-470 (referente ao período entre janeiro e 26 de agosto de 2025):
- Região de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa (kms 210-230);
- Kms 210-220 (Trevo Farias Lemos até Trevo SCA): 50 acidentes; nove graves; dois óbitos;
- Kms 220-230 (Trevo SCA até Carlos Barbosa): 38 acidentes; oito graves; um óbito.
- Total do perímetro (210-230): 88 acidentes (17 graves), com três óbitos.
O que diz a CSG
A concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) administra o trecho da BR-470 que compreende os kms 220,50, em Bento Gonçalves, ao 233,50, em Carlos Barbosa. Em nota, a empresa afirma que está avaliando a antecipação de algumas obras na região e que a duplicação do trecho está prevista para 2027:
"O projeto de duplicação da BR-470, no trecho entre os quilômetros 220 e 233, tem previsão de início para 2027. A concessionária já está avaliando a antecipação de algumas obras consideradas estratégicas para a região, com a possibilidade de começarem ainda em 2026. A concretização desses planos, contudo, está condicionada à aprovação governamental do reequilíbrio do contrato de concessão, que se tornou essencial após os prejuízos causados pela catástrofe de maio de 2024."