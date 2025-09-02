Geral

Rodovias
Notícia

Número de mortes na BR-470, na Serra, aumenta 70% em 2025

A comparação é com o mesmo período do ano passado. A maior parte das ocorrências foi registrada entre os kms 150 ao 160, entre Veranópolis e Nova Prata

Maria Fernandes Chaves

Marcos Cardoso

