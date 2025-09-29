Geral

Integração de dados
Notícia

Novos cartões SUS passam a ser vinculados aos dados do CPF em Caxias do Sul

Mudança atende lei federal que busca padronizar a identificação dos usuários no serviço público. Quem já tem o documento não precisa buscar a Secretaria Municipal da Saúde para atualização

Pioneiro

