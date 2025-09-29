Novos cartões SUS passam a ser vinculados aos dados do CPF em Caxias do Sul

Caxias emitiu 165 novos cartões SUS na semana passada. Ministério da Saúde / Divulgação

O Cartão Nacional de Saúde (CNS), que identifica os usuários do SUS, passa a ser vinculado ao nome e número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do cidadão em Caxias do Sul. A mudança atende a lei federal (14.534/2023) que busca padronizar a identificação dos usuários no serviço público, aumentar a segurança das informações e facilitar a integração de dados.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o CPF será integrado automaticamente nos sistemas, ou seja, não é preciso o usuário ir até a sede da pasta para atualizar o documento. Por outro lado, imigrantes, recém-nascidos ou quem precisa de uma nova unidade do CNS terão o documento contendo os números do CPF.

Como ficam os novos cartões SUS. Divulgação / Ministério da Saúde

Ainda conforme a SMS, na semana passada, entre segunda (22) e sexta-feira (26), foram confeccionados 165 novos cartões SUS. Além disso, 663 unidades passaram por alterações de dados. A pasta explica que as médias de procura pelo serviço são sazonais e dependem da demanda semanal.

Emissão de cartão SUS

Solicitação ocorre na sede da SMS, na Rua Marechal Floriano, nº 421, terceiro andar, bairro Centro. Atendimento das 8h às 15h.

Documentos necessários:

CPF, RG ou carteira de motorista.

Cartão SUS para menores: apresentar também a certidão de nascimento.

Comprovante de endereço em Caxias do Sul em nome da pessoa que deseja fazer o cartão ou dos pais do menor.

São aceitos como comprovante de endereço:

Conta de água, luz ou de telefone fixo.

Condomínio.

Título de eleitor (transferido após três meses).

Carteira de trabalho assinada por empresa de Caxias.

Comprovante de matrícula ou atestado de escolaridade em andamento da própria pessoa em qualquer instituição de ensino do município.

Comprovante de matrícula ou atestado de escolaridade em andamento de filhos menores em qualquer instituição de ensino do município, junto do documento de identificação do menor.

Não são aceitos como comprovante de endereço: