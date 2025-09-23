Novo projeto de ocupação da Maesa é apresentado com garantia de estacionamento e possível revisão de valores

Após quatro meses sem novidades, a prefeitura de Caxias do Sul apresentou nesta terça-feira (23) a nova modelagem de concessão do prédio da Maesa (antiga Metalúrgica Abramo Eberle S/A). Segundo o secretário adjunto de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Antônio Feldmann, o edital da Parceria Público-Privada (PPP), deve ser relançado entre novembro e dezembro de 2025.
Mesmo com as novas alterações, a primeira versão do projeto, que chegou a ser publicada em edital de concorrência ainda em novembro de 2024, mantém algumas características, como a prioridade da construção do Mercado Público, no setor Leste. O Museu do Trabalho e o setor Oeste deverão ser utilizados pelo poder público para a instalação de secretarias.
No entanto, agora, garantem espaço para estacionamento interno no complexo, uma das questões que influenciou o adiamento do edital anteriormente. Outro ponto foi o respeito à vocação dos espaços, "fomentando empreendimentos como comércio varejista de gêneros alimentícios, restaurantes e gastronomia, arte, cultura e economia criativa", destaca o informativo.
Para a reportagem, o secretário adjunto Feldmann salientou que os valores da concessão devem sofrer alterações, mas que ainda estão sendo realizados estudos. No último edital, foi acertado um contrato estimado de R$ 62 milhões, sendo R$ 32 milhões em investimentos e R$ 30 milhões em custos operacionais.
Mas, assim que finalizados os ajustes financeiros, o projeto será encaminhado para análise do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e, caso aprovada, a PPP deve ser relançada entre novembro e dezembro de 2025.
O vice-prefeito Edson Néspolo estava presente na reunião de apresentação do novo projeto da Comissão Especial de Acompanhamento do Uso e Gestão do Complexo Cultural e Turístico Maesa e destacou a importância do trabalho de reformulação, para que seja "atrativo e desperte o interesse de investidores privados", frisou.
A concessão
A estrutura total da Maesa prevista para a concessão é de 13 mil metros quadrados voltados a empreendimentos comerciais, de gastronomia, entretenimento, convivência e turismo. Desses, 4,3 mil metros quadrados serão destinados para as bancas do Mercado Público, além de 2 mil metros quadrados de acessos e vias internas.
A estrutura fica na área que tem acesso pela Rua Dom José Barea. O prazo para as obras das bancas é de 12 meses, a partir do recebimento das licenças. Essa é a primeira fase do projeto.
A concessão estabelece obras e reformas dos blocos do lado leste da Maesa, além de serviços de gestão, operação, manutenção e conservação da área. O prazo fica estabelecido para 28 anos e a conclusão das obras em 36 meses.