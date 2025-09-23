Novo projeto de ocupação da Maesa é apresentado com garantia de estacionamento e possível revisão de valores

Edital da Maesa foi suspenso ainda em março de 2025. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Após quatro meses sem novidades, a prefeitura de Caxias do Sul apresentou nesta terça-feira (23) a nova modelagem de concessão do prédio da Maesa (antiga Metalúrgica Abramo Eberle S/A). Segundo o secretário adjunto de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Antônio Feldmann, o edital da Parceria Público-Privada (PPP), deve ser relançado entre novembro e dezembro de 2025.

Mesmo com as novas alterações, a primeira versão do projeto, que chegou a ser publicada em edital de concorrência ainda em novembro de 2024, mantém algumas características, como a prioridade da construção do Mercado Público, no setor Leste. O Museu do Trabalho e o setor Oeste deverão ser utilizados pelo poder público para a instalação de secretarias.

No entanto, agora, garantem espaço para estacionamento interno no complexo, uma das questões que influenciou o adiamento do edital anteriormente. Outro ponto foi o respeito à vocação dos espaços, "fomentando empreendimentos como comércio varejista de gêneros alimentícios, restaurantes e gastronomia, arte, cultura e economia criativa", destaca o informativo.

Leia Mais Estudo complementar aponta que não há indícios arqueológicos na área do aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul

Para a reportagem, o secretário adjunto Feldmann salientou que os valores da concessão devem sofrer alterações, mas que ainda estão sendo realizados estudos. No último edital, foi acertado um contrato estimado de R$ 62 milhões, sendo R$ 32 milhões em investimentos e R$ 30 milhões em custos operacionais.

Mas, assim que finalizados os ajustes financeiros, o projeto será encaminhado para análise do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e, caso aprovada, a PPP deve ser relançada entre novembro e dezembro de 2025.

O vice-prefeito Edson Néspolo estava presente na reunião de apresentação do novo projeto da Comissão Especial de Acompanhamento do Uso e Gestão do Complexo Cultural e Turístico Maesa e destacou a importância do trabalho de reformulação, para que seja "atrativo e desperte o interesse de investidores privados", frisou.

A concessão

A estrutura total da Maesa prevista para a concessão é de 13 mil metros quadrados voltados a empreendimentos comerciais, de gastronomia, entretenimento, convivência e turismo. Desses, 4,3 mil metros quadrados serão destinados para as bancas do Mercado Público, além de 2 mil metros quadrados de acessos e vias internas.

A estrutura fica na área que tem acesso pela Rua Dom José Barea. O prazo para as obras das bancas é de 12 meses, a partir do recebimento das licenças. Essa é a primeira fase do projeto.