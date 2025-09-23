Geral

Novo projeto de ocupação da Maesa é apresentado com garantia de estacionamento e possível revisão de valores

Novidades foram divulgadas em reunião na prefeitura na manhã desta terça-feira (23). O edital ainda deve seguir para análise do Tribunal de Contas, com publicação prevista para o fim de 2025

Renata Oliveira Silva

