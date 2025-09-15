Geral

Saúde
Notícia

Novo edital, contrato de emergência e telemedicina: o que a prefeitura de Caxias fará para solucionar saída de especialistas da rede pública

Quinze profissionais se exoneraram do Centro Especializado de Saúde (CES) neste ano. Secretaria da Saúde admite que algumas áreas não são tão atrativas financeiramente para os profissionais quanto o setor privado, mas credita desinteresse por excessos de fiscalizações

Alana Fernandes



Bruno Tomé



