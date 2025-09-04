Nova Prata institui projeto de lar temporário para crianças e adolescentes em vulnerabilidade

Nova Prata oficializou nesta terça-feira (3) o projeto Famílias Acolhedoras, que oferece lar temporário a crianças e adolescentes que tiveram os direitos ameaçados ou violados. A iniciativa é do juiz de Direito da 2ª Vara Judicial do município, Bruno Enderle Lavarda, após a participação da equipe da Comarca no evento da Coordenadoria da Infância e Juventude do RS (CIJRS), realizado em Bento Gonçalves, em maio deste ano.

As famílias acolhedoras são previamente selecionadas e capacitadas, garantindo proteção e afeto até que a criança ou o adolescente, afastados judicialmente dos núcleos familiares de origem, possam retornar à família ou até que sejam encaminhados à adoção. Trata-se de uma medida provisória, com permanência breve e foco na reintegração familiar.

Segundo Bruno, a mobilização para instituir a iniciativa no município começou no dia seguinte ao evento, envolvendo reuniões com a Secretaria de Assistência Social e Habitação, estudos aprofundados, diálogos com o prefeito Umberto Luiz Carnevalli e apresentação do projeto à Câmara de Vereadores, que resultou na aprovação da Lei, no dia 12 de agosto.

No dia 9 de outubro, o magistrado participará de um dos painéis do Serra Summit, em Nova Prata, e nos dias 7, 8 e 9 de novembro, a Vara da Infância e Juventude marcará presença na 5ª ExpoPrata, com um espaço dedicado à divulgação do projeto.

— O objetivo é apresentar às famílias interessadas como a iniciativa será desenvolvida e destacar a relevância para a comunidade —detalhou Bruno.

Quem pode ser acolhido?

Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos que tiveram os direitos ameaçados ou violados e receberam medida de proteção através do Juizado da Infância e Juventude.

Por quanto tempo será o acolhimento?

A criança ou adolescente ficará afastado da família de origem o menor tempo possível. Todos os esforços serão empreendidos para superar as dificuldades que culminaram no afastamento. Na impossibilidade deste retorno, serão inseridas em família substituta.

Quais os critérios para as famílias que desejam participar do programa?