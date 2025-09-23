No segundo dia da primavera, cidades da Serra registram temperaturas abaixo dos 5ºC

A primavera começou com cara de...inverno. No amanhecer desta terça-feira (23), alguns municípios dos Campos de Cima da Serra registraram temperaturas abaixo dos 5ºC. Vacaria marcou 3ºC (com sensação térmica de –0,8ºC), seguida por São José dos Ausentes, com 4,2ºC, Cambará do Sul, com 4,5ºC e Serafina Corrêa, com 4,6ºC. A temperatura mais baixa do Estado, entretanto, foi registrada em Soledade, no norte gaúcho: 1,1ºC.

Na última semana, o meteorologista da Climatempo Vitor Takao Suganuma já havia alertado que os primeiros dias da primavera ainda serão marcados por uma transição. As temperaturas, principalmente no amanhecer, devem ser mais baixas, com elevação prevista para à tarde.

Nesta terça, as condições de tempo melhoram no Rio Grande do Sul e o tempo firme se mantém ao longo do dia, com o sol aparecendo entre poucas nuvens. Na Serra, as temperaturas permanecem mais amenas ao longo do dia. Os termômetros podem chegar aos 18ºC em Caxias do Sul e Bento Gonçalves.

Na quarta-feira (24), de acordo com a Climatempo, a massa de ar polar vai garantir temperaturas baixas ao amanhecer e pode gear em pontos altos da Serra. O sol vai predominar entre algumas nuvens e as temperaturas não sobem tanto, mantendo a sensação amena ao longo do dia. Em Caxias, a mínima será de 9ºC e a máxima de 17ºC; em São José dos Ausentes, os termômetros variam entre 6ºC e 16ºC.

O tempo segue estável e com predomínio de sol ao longo da quinta-feira (25). A massa de ar frio segue atuando sobre todo o Estado, favorecendo a possibilidade de geada em pontos mais altos da Serra. À tarde, as temperaturas permanecem amenas. A mínima em Caxias do Sul será de 6ºC e a máxima pode chegar aos 17ºC.

Na sexta-feira (26), a tendência, segundo a Climatempo, é de não haverá grandes mudanças nas condições do tempo sobre o Rio Grande do Sul. O dia será marcado pela presença do sol entre poucas nuvens e temperaturas baixas ao amanhecer. Na Serra, ainda há chance de geada. À tarde, os termômetros não sobem muito. Em Caxias, mínima de 8ºC e máxima de 20ºC.

Como fica o tempo na sua cidade

Caxias do Sul

Terça: mínima de 8ºC e máxima de 18ºC

mínima de 8ºC e máxima de 18ºC Quarta: mínima de 9ºC e máxima de 17ºC

mínima de 9ºC e máxima de 17ºC Quinta: mínima de 6ºC e máxima de 17ºC

mínima de 6ºC e máxima de 17ºC Sexta: mínima de 8ºC e máxima de 20ºC

Bento Gonçalves

Terça: mínima de 8ºC e máxima de 18ºC

mínima de 8ºC e máxima de 18ºC Quarta: mínima de 8ºC e máxima de 18ºC

mínima de 8ºC e máxima de 18ºC Quinta: mínima de 8ºC e máxima de 17ºC

mínima de 8ºC e máxima de 17ºC Sexta: mínima de 7ºC e máxima de 20ºC

Farroupilha

Terça: mínima de 8ºC e máxima de 18ºC

mínima de 8ºC e máxima de 18ºC Quarta: mínima de 9ºC e máxima de 18ºC

mínima de 9ºC e máxima de 18ºC Quinta: mínima de 7ºC e máxima de 17ºC

mínima de 7ºC e máxima de 17ºC Sexta: mínima de 7ºC e máxima de 20ºC

Vacaria

Terça: mínima de 7ºC e máxima de 16ºC

mínima de 7ºC e máxima de 16ºC Quarta: mínima de 7ºC e máxima de 18ºC

mínima de 7ºC e máxima de 18ºC Quinta: mínima de 7ºC e máxima de 18ºC

mínima de 7ºC e máxima de 18ºC Sexta: mínima de 6ºC e máxima de 17ºC

São José dos Ausentes