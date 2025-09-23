Geral

Frio persistente
No segundo dia da primavera, cidades da Serra registram temperaturas abaixo dos 5ºC

Segundo a Climatempo, Vacaria teve sensação térmica de –0,8ºC nesta terça. Semana deve ser marcada pela transição das estações

Pablo Ribeiro

