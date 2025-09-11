No primeiro mês de operação, apenas 0,22% dos motoristas foram multados pelos radares em Caxias do Sul

Sinalização indicando radar na Rua Visconde de Pelotas, em Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

Nos primeiros 30 dias de funcionamento dos 26 redutores de velocidade em Caxias do Sul, mais de 6,1 milhões de veículos passaram pelos equipamentos. Desses, apenas 13,9 mil foram autuados, o que corresponde a 0,22% do total, segundo a Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM). O número foi divulgado nesta quinta-feira (11) pela Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM).

Os 26 radares começaram a operar no início de agosto. São 16 no perímetro urbano e outros dez nas perimetrais (veja o mapa, abaixo).

Os limites na área urbana são de 40 km/h (com exceção nos equipamentos da Rua Moreira César próximo a saída de Caxias, que são de 60 km/h) e nas perimetrais, de 60 km/h.

— Devemos desenvolver a cultura da segurança e isso lentamente vai sendo integrado ao cotidiano do cidadão. A cultura de que a menor velocidade, nos leva com segurança e em mesmo tempo de deslocamento aos nossos destinos diários — afirmou o secretário adjunto da pasta, Alfonso Willenbring Junior.

Conforme a secretária, houve também redução no número de acidentes desde que os radares foram instalados. É a primeira vez em 15 anos que o mês de agosto registra menos de 300 ocorrências. Foram 294 no último mês.

Agosto nos últimos anos

2025: 294

2024: 349

2023: 408

2022: 416

2021: 382

2020: 333

2019: 455

2018: 434

2017: 439

2016: 432

2015: 437

2014: 526

2013: 646

2012: 552

2011: 545

2010: 481

Willenbring chama atenção que, ao mesmo tempo, a frota de veículos em Caxias do Sul cresceu. Em 2010 eram 231 mil, enquanto neste ano são mais de 354 mil.

Também houve uma redução em relação aos meses anteriores. Apenas janeiro registrou 265 ocorrências. Mas, como lembra a pasta, é um mês de férias, o que traz um fluxo menor no trânsito.

Em 2025

Agosto: 294

Julho: 317

Junho: 344

Maio: 351

Abril: 354

Março: 344

Fevereiro: 310

Janeiro: 265

Onde estão os radares

Área urbana - limite 40km/h

Rua Ivo Remo Comanduli, na descida dos pavilhões da Festa da Uva

Rua Moreira César, no bairro Fátima (na subida em direção a Flores da Cunha via RS-122)*

Rua Moreira César, no bairro Fátima (no sentido de chegada de Flores da Cunha em direção à Perimetral Norte)*

Avenida São Leopoldo, próximo ao cruzamento com as ruas Sarmento Leite e Visconde de Pelotas

Rua Rodrigues Alves, próximo ao cruzamento com a Rua Mariano Mazzochi

Rua Luiz Covolan, próximo ao cruzamento com a Rua Ernesto Zanrosso (junto ao posto de combustíveis)

Rua Luiz Covolan, próximo ao cruzamento com a Rua Ernesto Zanrosso

Rua Cristiano Ramos de Oliveira, próximo ao cruzamento com a Rua Maria Blandina Rigoni

Avenida Benjamin Custódio de Oliveira, próximo ao cruzamento com a Rua Professora Mari Ione Caselani

Rua Vinte de Setembro, quase na esquina com a Rua Venâncio Aires

Rua Visconde de Pelotas, pouco depois do cruzamento com a Rua Ernesto Alves

Rua Duque de Caxias, próximo ao cruzamento com a Rua Carlos Dutra Viana

Avenida Dr. Mário Lopes, próximo à Associação Criança Feliz, sentido em direção à Rota do Sol

Avenida Dr. Mário Lopes, próximo à Associação Criança Feliz, sentido em direção a Rua Moreira César

Rua Jacob Luchesi, entre a rótula com a Rua Ernesto Zanrosso e a RS-122, em direção a rodovia estadual

Rua Jacob Luchesi, entre a rótula com a Rua Ernesto Zanrosso e a RS-122, em direção ao bairro Santa Lúcia

*Radares na Rua Moreira César têm limite de 60 km/h

Perimetrais - limite de 60 km/h

Perimetral Ruben Bento Alves, em frente ao condomínio Residencial das Flores;

Perimetral Ruben Bento Alves, próximo ao cruzamento com a Rua Amazonas, no bairro Jardim América;

Perimetral Ruben Bento Alves, próximo ao cruzamento com a Rua Ambrósio Fasoli, no bairro Universitário;

Perimetral Ruben Bento Alves, próximo ao cruzamento com a Rua Moreia César, no bairro São José;

Perimetral Ruben Bento Alves, próximo ao Centro Municipal de Esporte e Lazer — Ginásio Enxutão;

Perimetral Ruben Bento Alves, após a rotatória no cruzamento com a Rua Carlos Bianchini, sentido à Casa de Pedra;

Perimetral Bruno Segalla na interseção com a Rua Giacomo Varaschin;

Perimetral Bruno Segalla na interseção com a Avenida Rio Branco;

Perimetral Bruno Segalla, próximo ao cruzamento com a Avenida Salgado Filho;

Perimetral Bruno Segalla, próximo ao Batalhão de Polícia Ambiental.