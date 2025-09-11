Geral

Área urbana e perimetrais
No primeiro mês de operação, apenas 0,22% dos motoristas foram multados pelos radares em Caxias do Sul

De acordo com Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), 6,1 milhões de veículos passaram pelos controladores. Destes, apenas 13,9 mil foram autuados

