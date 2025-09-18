No mês de conscientização do câncer infantojuvenil, médico de Caxias alerta para a importância do diagnóstico precoce

Felipe Lopes da Silva é oncologista pediátrico no Hospital Geral. Ulisses Castro / Agencia RBS

Principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil, o câncer infantojuvenil pode ter boas taxas de cura se diagnosticado precocemente. Alertar pais, familiares, professores e profissionais da saúde para ter um olhar mais atento aos sintomas dos tumores neste público é um dos objetivos da campanha nacional Setembro Dourado.

Oncologista pediátrico do Hospital Geral de Caxias do Sul, o médico Felipe Lopes da Silva explica que os cânceres mais comuns na infância e na juventude são as leucemias, os relacionados ao sistema nervoso central (cerebrais), os linfomas e os localizados no abdômen.

A principal dificuldade, no entanto, está na inespecificidade dos sintomas, segundo ele. Por isso, a recomendação é avaliar a persistência dos sinais.

— Não existe um sintoma específico que nos leve ao diagnóstico. Trabalhamos, então, com sintomas que ocorrem de maneira persistente. O principal é sempre febre. Aquela febre que damos o remédio e sempre volta, sem sinais de infecção e em que existe uma deterioração clínica. Outros sintomas são manchas no corpo, as dores ósseas, dores de cabeça com náusea e vômito. São sintomas que, se persistem, têm que acender um sinal de alerta, seja nos pais, no cuidador, na babá ou na escola — enfatiza o profissional.

A chave para um tratamento efetivo e menos invasivo é o diagnóstico precoce, na avaliação do médico:

— De uma forma geral, independentemente do estágio da doença, na criança é curável. Só que, claro, que se for (uma lesão) pequena e localizada, eu vou ter uma taxa de cura muito maior do que se for grande e disseminada. E aí que está o grande ponto do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo localizamos, menos remédio e menos toxicidade vai ter o tratamento. Agora, quanto mais espalhada, usamos mais remédios, há mais risco de infecção, de intercorrências, não só pela doença, mas pelo próprio tratamento, que também é agressivo — aponta o oncologista pediátrico.

"Ela é um milagre de Deus"

Valentina foi diagnosticada com um tumor no cérebro aos três meses. Acervo pessoal / Divulgação

Foi justamente o olhar atento e a persistência da dona de casa Solete Bissani, 66 anos, que garantiram que a estudante Valentina de Melo Bissani, 11 anos, tivesse um diagnóstico ágil, pouco tempo depois do nascimento.

Avó da menina, Solete conta que o primeiro sinal de alerta foi sútil e até minimizado por alguns profissionais da saúde:

— Eu vi que a Valentina não mexia o lado esquerdo. Se virássemos a cabecinha dela, ela chorava. Queria ficar sempre paradinha. Com 30 dias, levamos no médico e disseram que estava tudo normal. Na terceira vez, com três meses, eu falei "por favor, me manda fazer algum exame porque eu sei que tem algum problema". Fizemos exames e, quando veio o resultado, descobrimos um tumor no cérebro dela, no lado esquerdo — conta Solete.

Valentina durante o tratamento. Acervo pessoal / Divulgação

Ao longo do tratamento, a menina passou por três ciclos de quimioterapia e duas cirurgias. Atualmente, Valentina faz acompanhamento médico com neurologista, ortopedista e endocrinologista. Os exames são repetidos a cada seis meses e ainda não há previsão de alta.

— Eu sempre digo que ela é um milagre de Deus. Por isso, eu falo pros pais que procurem ajuda se perceberem qualquer coisa anormal. Os médicos me diziam que era normal ela não querer mexer a cabeça, mas, pela minha insistência, ela tá aí, linda e maravilhosa — orgulha-se a avó.

Associação apoia crianças e adolescentes com câncer gratuitamente

Ulisses Castro / Agencia RBS

Em Caxias do Sul, uma das entusiastas do Setembro Dourado é a Associação de Amparo à Criança e ao Adolescente com Câncer da Serra Gaúcha (Domus). A entidade oferece hospedagem, alimentação, além de assistência social, recreativa, educacional, espiritual e psicológica para pacientes e familiares da região.

À frente da Domus, Rocco Francesco Donadio explica que as crianças e adolescentes são atendidas gratuitamente somente por meio de recomendação médica:

— A criança e a mãe ficam aqui como se fossem na casa deles, durante todo o tratamento, sob prescrição médica — sinaliza.

A associação caxiense é vinculada à Confederação Nacional de Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer (Coniacc), que, nas últimas semanas, apresentou os resultados de uma pesquisa nacional realizada em 2024.

O levantamento mostra que, no último ano, 8.286 pacientes foram assistidos por 33 instituições, sendo 7.228 em tratamento, remissão ou cuidado paliativo de câncer. Entre eles, foram registrados 1.551 novos casos de câncer, 140 novos casos de doenças hematológicas e 495 óbitos, além de 17 abandonos de tratamento.

Ajude

A Domus é mantida por meio de doações da comunidade.

da comunidade. As contribuições podem ser feitas mensalmente ou em cota única , por meio da chave Pix 10852561000172 e domus@domusserragaucha.org.br.

, por meio da chave Pix 10852561000172 e domus@domusserragaucha.org.br. Ainda é possível ajudar com alimentos, tampinhas plásticas e aquisição de carnês , com 12 boletos, cujos valores são estabelecidos pelo doador.

, com 12 boletos, cujos valores são estabelecidos pelo doador. Mais informações podem ser solicitas pelo WhatsApp (54) 9264-2147.