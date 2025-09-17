No interior de Caxias, obra de nova ponte sobre o Rio Piaí avança para etapa de estruturação

Estruturação do lado de Vila Cristina. Ederson de Oliveira / Divulgação

A construção da nova ponte sobre o Rio Piaí, que ligará os distritos de Santa Lúcia do Piaí e Vila Cristina, no interior de Caxias do Sul, avança para a próxima etapa. A estrutura, que terá 100 metros de extensão, conectará as Estradas Municipais 92 e João Edgar Jung.

Leia Mais Mulher de 89 anos morre em acidente na RS-453, em Caxias do Sul

Atualmente, as equipes da empresa Caxias Pavimentações e Construções LTDA, responsável pela execução do projeto, concentram os esforços no lado de Vila Cristina, onde estão sendo montadas as armações de ferro e construção das formas de sustentação que darão base para a concretagem do tabuleiro.

O projeto conta com investimento de R$ 3,8 milhões, financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e substitui a antiga travessia, que é mais baixa e vulnerável a alagamentos. A antiga ponte permitia a passagem de apenas um veículo por vez.