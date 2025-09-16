Ninho das Águias, em Nova Petrópolis, passa a aceitar pagamento de ingressos via Pix

Em 2025, o local recebeu mais de 15 mil visitantes, segundo a prefeitura. Everton Porto / Divulgação

Cenário ideal para contemplação, descanso e conexão com a natureza, o Ninho das Águias, em Nova Petrópolis, passou por uma modernização no sistema e, agora, aceita pix para o pagamento do ingresso.

Os bilhetes custam R$ 15 para adultos. Já os visitantes de 10 a 16 anos e idosos pagam R$ 7. Crianças de até 10 anos têm entrada gratuita. O espaço funciona de domingo a domingo, das 8h às 19h.

A Secretaria de Turismo e Cultura de Nova Petrópilis reforça que os moradores do município têm direito à isenção de entrada no atrativo. Para isso, é preciso apresentar a Carteirinha de Munícipe, que pode ser obtida na Torre de Informações Turísticas, mediante apresentação de comprovante de residência atualizado, em nome do morador e documento de identidade com foto.