Mutirão para retirada de fios sem uso será retomado em Caxias do Sul a partir do dia 16

A prefeitura de Caxias do Sul vai retomar, a partir do dia 16 de setembro, os mutirões de limpeza e ajuste da fiação instalada nos postes de energia elétrica da cidade. A iniciativa, coordenada pela secretaria municipal de Gestão Urbana, será realizada em parceria com a RGE, concessionária de energia elétrica, e com as empresas de telefonia.

O anúncio foi feito pelo titular da pasta, Rodrigo Weber, após reunião realizada no Ministério Público (MP), na terça-feira (2). O encontro foi articulado pelo promotor Adrio Gelatti, que convocou representantes das operadoras de telefonia para estabelecer um novo cronograma.

De acordo com Weber, o primeiro mutirão ocorrerá na Rua Alfredo Chaves, na área central. A partir de então, a previsão é de realizar um mutirão por mês, com vias escolhidas conforme avaliação da secretaria.

— Nesse primeiro momento, vamos priorizar as áreas centrais, que concentram os problemas mais graves. Mensalmente, vamos repassar às empresas as ruas que pretendemos atender — explicou o secretário.

Além dos mutirões mensais, duas equipes da secretaria já vêm atuando durante a noite em ações pontuais. Esses trabalhos atendem protocolos encaminhados à pasta, indicações de vereadores e registros feitos pelo aplicativo Alô Caxias. Nessas operações, porém, o foco é apenas recolher fios totalmente soltos ou amarrar cabos abaulados.

Nos mutirões, a RGE vai participar com caminhões de apoio e operadores especializados. O trabalho será conjunto com as equipes da secretaria e das empresas de telefonia, garantindo que apenas os cabos em desuso sejam retirados.

Interrupção e retomada

A ação de limpeza da fiação havia sido iniciada em 2023, mas precisou ser interrompida no ano passado devido à enchente. Segundo Weber, a situação gerou uma demanda emergencial para as empresas, que precisaram focar no restabelecimento da rede elétrica e de telefonia em locais atingidos por deslizamentos, quedas de postes e interrupções de energia.

— Na época, as empresas alegaram que estavam com uma demanda muito alta para religar essas situações. Depois disso, a iniciativa acabou ficando em segundo plano. Agora, com o apoio do Ministério Público, conseguimos retomar a organização dos mutirões — explicou o secretário.