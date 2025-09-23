Mutirão para retirada de fios sem uso é retomado no centro de Caxias do Sul

Ação foi criada em 2023. Ulisses Castro / Agencia RBS

Após o adiamento pelas condições climáticas, foi retomado na manhã desta terça-feira (23) o mutirão para retirada de fios sem uso na região central de Caxias do Sul. A iniciativa é coordenada pela secretaria Municipal de Gestão Urbana e tem parceria com a RGE, concessionária de energia elétrica, e com as empresas de telefonia.

A ação desta terça se concentrará, ao longo do dia, pela Rua Alfredo Chaves. O início foi no cruzamento com a Dom José Barea, e a expectativa é de se estender até a Rua Pinheiro Machado. Segundo Rodrigo Webber, titular da Gestão Urbana, o acordo com o Ministério Público (MP) prevê um mutirão por mês.

— Vamos identificar ainda quais são os piores pontos (para os próximos mutirões), mas o intuito é que façamos no próximo mês a Tronca, mais ou menos a partir da Rua Treze de Maio, ou até Angelina Michelon, até onde se conseguir chegar — explica Webber.

Nos mutirões que têm como objetivo melhorar o aspecto visual da cidade e evitar possíveis acidentes com os fios soltos e pendurados, a RGE participa com caminhões de apoio e operadores especializados. A ação de limpeza da fiação havia sido iniciada em 2023, mas precisou ser interrompida no ano passado devido à enchente.

Segundo a prefeitura, ao todo, desde o início dos trabalhos, que antes era coordenado pelas secretarias do Urbanismo e do Meio Ambiente e Sustentabilidade, já foram recolhidos cerca de 20 quilômetros (ou 2 toneladas) de cabos.