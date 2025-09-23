Geral

Na Alfredo Chaves
Notícia

Mutirão para retirada de fios sem uso é retomado no centro de Caxias do Sul

De acordo com Rodrigo Webber, secretário municipal da Gestão Urbana, no próximo mês a Rua Tronca deverá ser contemplada

Marcos Cardoso

