Mutirão da Defensoria Pública atenderá moradores do Campos da Serra, em Caxias do Sul

Um mutirão da Defensoria Pública atenderá a moradores do condomínio Campos da Serra, em Caxias do Sul, na próxima semana. A ação está marcada para os dias 25 e 26 de setembro, quinta e sexta-feira, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Irmão Sol, na Rua Manoel Pedrotti, 3300.

Segundo a Defensoria Pública, moradores têm procurado o órgão com débitos de várias naturezas, principalmente taxas condominiais e IPTU. O Campos da Serra é um empreendimento no estilo Minha Casa, Minha Vida.

No dia 25, quinta-feira, o mutirão será realizado das 11h até as 18h. No dia 26, na sexta, das 9h às 17h. Os atendimentos serão feitos por ordem de chegada.