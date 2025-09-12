Duas pessoas morrem em acidente na BR-470, em Carlos Barbosa

Carro e moto estão envolvidos no acidente. Guilherme Kalsing / Rádio Estação / Divulgação

Uma mulher de 50 anos e um homem de 58 morreram em um acidente nesta sexta-feira (12) na BR-470, em Carlos Barbosa. O acidente aconteceu às 12h25min, no trevo da rodovia federal para acesso a Barão, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As vítimas foram identificadas como Elaine Parizotto Lourenço e Alexandre Andriotti Mauch.

Conforme a PRF, o acidente envolveu um Jeep Compass e uma motocicleta. A mulher, que era a passageira da moto, teve a morte confirmada no local. O piloto, segundo os policiais, foi encaminhado a um hospital em estado grave e não resistiu aos ferimentos. Já a mulher que conduzia o carro não teve ferimentos.