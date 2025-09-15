Mulher morre após ser atropelada na BR-116, em São Marcos

Uma mulher de 86 anos morreu após ser atropelada na noite de domingo (14) em São Marcos. O acidente aconteceu no km 115 da BR-116, próximo ao Posto Miotto, por volta das 19h15min. O nome dela não foi informado.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu quando o condutor de um Chevrolet Cruze, de 30 anos, estava saindo de uma rotatória. O motorista e o veículo são naturais de São Marcos.
Ainda segundo a PRF, o motorista não se feriu, e prestou socorro à vítima. No entanto, por estar em estado de choque pelo acidente, buscou atendimento médico antes da chegada dos policiais, acompanhado de um advogado.