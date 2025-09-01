Mulher é presa por suspeita de extorquir empresário em Guaporé 

Uma mulher de 28 anos, cuja identidade não foi informada, foi presa na tarde desta segunda-feira (1º), por suspeita de extorquir um empresário em Guaporé. O caso aconteceu à tarde no bairro Vila Verde.

Conforme o registro policial, um comerciante estabelecido na área central de Guaporé procurou a polícia após receber um vídeo com ameaças. A pessoa que aparecia nas imagens alegava ser integrante de uma organização criminosa e exigia o pagamento de R$ 10 mil.

Diante da situação, ele informou os policiais do ocorrido. A imposição dos criminosos era de que o valor deveria ser entregue em uma caixa. Por volta das 16h20min, um veículo de aplicativo passou pelo estabelecimento comercial da vítima e pegou a caixa.

A caixa, que estava vazia, foi levada até a localidade de Vila Verde, onde foi entregue a uma mulher. Na sequência, os policiais interpelaram a receptora. Durante a abordagem, a mulher contou aos policiais que estava em contato com um homem que está detido. O local em que cumpre detenção não foi informado.

Diante da situação, a mulher foi presa em flagrante. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Guaporé para os trâmites legais.