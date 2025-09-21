Geral

Trânsito
Notícia

Motorista morre em acidente na BR-470, em Bento Gonçalves

Ele era o condutor de um veículo Meriva que tombou sobre a rodovia federal por volta das 13h deste domingo (21)

Alana Fernandes

