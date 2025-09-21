Motorista morre em acidente na BR-470, em Bento Gonçalves

Um homem de 49 anos morreu em um acidente de trânsito na tarde deste domingo (21), em Bento Gonçalves. Ele era o condutor de um veículo Meriva que saiu da pista, colidiu contra o barranco e tombou sobre a rodovia federal, por volta das 13h. O acidente foi no km 214 da BR-470, na altura do bairro Maria Goretti.