Geral

Km 105
Notícia

Motorista fica ferido após caminhão tombar na RS-122, em Flores da Cunha; rodovia tem alterações no trânsito

Acidente foi registrado por volta das 19h20min de quarta-feira no km 105, na ligação com Antônio Prado

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS