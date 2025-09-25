Motorista fica ferido após caminhão tombar na RS-122, em Flores da Cunha; rodovia tem alterações no trânsito

Um homem de 40 anos ficou ferido após um tombamento do caminhão que conduzia na noite de quarta-feira (24), em Flores da Cunha. O acidente foi no km 105 da RS-122, na ligação com Antônio Prado.

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o tombamento teria ocorrido em virtude de uma pane no sistema de freios do caminhão, um Mercedes com placas de Carlópolis, no Paraná. O veículo pesado acabou atravessando a rodovia após tombar e colidiu contra outro caminhão, um Volvo.

O condutor do Mercedes teve lesões e foi encaminhado para o hospital de Flores, no entanto, não há atualizações sobre o estado de saúde.