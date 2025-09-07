Mostra em Caxias do Sul reúne orquídeas raras e chama atenção para preservação

Diversas espécies estarão expostas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Um evento na próxima semana reunirá espécies raras e ameaçadas de orquídeas em Caxias. A Exposição Nacional da Cattleya intermedia é organizada pela Associação de Orquidófilos de Caxias do Sul (Orca), por meio da Federação Gaúcha de Orquidófilos, e ocorre entre o dia 12 e 14 nos Pavilhões da Festa da Uva, com entrada gratuita.

Será uma celebração dos 200 anos do descobrimento da espécie Cattleya intermedia, nativa do Rio Grande do Sul e que está ameaçada de extinção. Além disso, marcará os 150 anos da descrição da variedade aquini. A exposição traz um alerta para o habitat natural dessas espécies, que foram impactados ao longo dos últimos anos.

Nos últimos anos, a exposição estava sendo realizada junto de outros eventos em Caxias, como a Festa das Colheitas e a Festa da Uva. Para 2025, foi organizada uma edição solo, com expectativa de receber até 20 mil visitantes durante os três dias.

— Vamos ter na entrada do evento uma réplica de uma figueira, como eram as figueiras cheias de orquídeas antigamente. O pessoal da região dizia que eram como lençóis estendidos nas árvores de tanta flor que tinha. A juventude hoje não tem isso, não existe mais na natureza — comenta Jordana Montanari, secretária da Orca e proprietária do Orquidário Tradição.

No primeiro dia, na sexta (12), os aproximadamente 200 expositores participantes entregarão as plantas que ficarão expostas das 8h ao meio-dia, mesmo período em que haverá mudas à venda. Das 13h às 17h haverá o julgamento da Federação Gaúcha de Orquidófilos, e a abertura oficial acontecerá às 19h.

No sábado, as visitas começam às 8h e seguem até as 17h. Às 10h está prevista uma palestra com o produtor Carlos Gomes, de Santa Catarina, e às 15h com Esteban Gonzalez. Das 8h ao meio-dia, uma atração inédita: uma comitiva de juízes internacionais da American Orchid Society (AOS) estará presente para premiar os melhores exemplares.

— Eles (AOS) fazem toda a análise da planta. Ela tem que chegar a uma certa pontuação, acima de 85 pontos elas começam a ter as premiações. (São usados critérios como) textura da flor, coloração, armação, a planta não pode estar com as pétalas para frente, tem que estar armada, tem toda uma simetria entre o conjunto de pétalas e sépalas. Uma planta que for bem avaliada nesses quesitos vai ser uma planta bem avaliada em qualquer competição no mundo — explica Jordana.

Já no domingo, a visitação também será das 8h às 17h, e às 14h acontecerá uma mesa redonda para debater assuntos diversos da orquidofilia. De acordo com Lino José Perin, presidente da Orca, um dos desafios é inserir os jovens no meio:

— Gostaríamos que os jovens se interessassem, por isso estamos fazendo esse evento para trazer eles junto da gente, porque é um lazer bacana. Estamos fazendo o evento para o pessoal participar, ver o que acontece com as orquídeas. Temos até o orquidófilo mirim que estamos incentivando a premiação para eles. Estamos tentando trazer eles para dentro das associações da orquidofilia. É um desafio — pontua Perin.

Paciência no cultivo

Presidente da Orca, o empresário Lino João Perin adquiriu o gosto pelo cultivo das orquídeas em 2020. Tudo começou com a coleta de algumas mudas de plantas na praia e que levou para sua residência, no bairro Monte Bérico, em Caxias. E foi um amigo que lhe motivou a levar a primeira orquídea para uma exposição, que acabou premiada.

Hoje, Perin é um dos produtores mais premiados do Rio Grande do Sul. Somente em 2024 foram 101 prêmios em 15 exposições. Conforme o empresário, que divide seu tempo com a padaria que é dono, nos dias que pode, chega a ficar até 12 horas dentro do orquidário. Atualmente, tem cerca de 7 mil exemplares da planta.

Ele destaca que cultivar um muda de orquídea requer paciência. Após o processo de polinização, o primeiro de toda uma etapa, elas chegam a ficar até dois anos dentro de um pote que não pode ser violado. Ele destaca os principais cuidados:

— Adubação, água, tudo isso inclui muita coisa, porque se você não cuidar ela não germina, não floresce, tem que ter todo um cuidado para florir direito — explica Perin sobre os cuidados.

Lino João Perin é um dos produtores mais premiados do RS. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Tranquilo Debon, de Nova Pádua, iniciou os cultivos de orquídeas há cerca de 20 anos como um passatempo. Atualmente, o produtor tem mais de 800 tipos, na grande maioria Cattleyas intermedias:

— Para mim é como uma terapia. Eu comecei mais por causa de um problema de coluna que não podia trabalhar e foi como uma terapia, para me desestressar do dia a dia também. Eu sinto uma paz, é tão bom, não sei nem explicar — conta.

Programação

Sexta-feira

8h às 12h - vendas e recebimento de plantas para exposição;

13h às 17h - Julgamento da Federação Gaúcha de Orquidófilos;

19h - Abertura Oficial com a presença de autoridades e imprensa.

Sábado

8h às 12h - Julgamento Internacional AOS;

8h às 19h - visitação e vendas;

10h - Palestra com o Orquidófilo Homenageado Carlos Gomes;

15h - Palestra com o Orquidófilo membro da American Orchid Society Esteban Gonzalez;

20h - Jantar de confraternização do evento com a homenagem ao Orquidófilo Carlos Gomes e entrega da premiação.

Domingo

8h às 17h - visitação e vendas;

14h - mesa redonda para assuntos diversos de orquidofilia;

17h - retirada das plantas da exposição.

Serviço