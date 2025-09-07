Geral

Mostra em Caxias do Sul reúne orquídeas raras e chama atenção para preservação

Exposição celebra a Cattleya intermedia e marca os 200 anos do encontro da muda no Rio Grande do Sul. Juízes da American Orchid Society estarão na cidade para avaliar plantas com possibilidade de premiação internacional

Marcos Cardoso

