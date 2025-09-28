Geral

Obituário 
Notícia

Morre o médico ginecologista Daniel Parisotto, aos 93 anos 

Natural de Vista Alegre do Prata, profissional se tornou reconhecido na região pela atuação. A despedida dele ocorreu na manhã deste domingo (28), no Memorial Crematório São José. Ele deixa quatro filhos, seis netos e uma bisneta 

Pioneiro

