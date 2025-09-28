Morre o médico ginecologista Daniel Parisotto, aos 93 anos 

Daniel Parisotto, de 93 anos, foi reconhecido pela trajetória de na medicina. Leandra Romani / Divulgação

A despedida do médico ginecologista, obstetra e mastologista Daniel Parisotto, de 93 anos, aconteceu nesse domingo (28), no Memorial Crematório São José, onde foi cremado. O médio morreu na manhã do sábado (27).

Nascido em 7 de setembro de 1932, em Vista Alegre do Prata, era filho de Lucia Guissardi e Guerino Parisotto. Foi casado por 62 anos com Márcia Maurer, com quem teve as filhas Rejane, Simone, Fabiane e Daniela. Também era avô de Guilherme, Carolina, Nicolas, Lorenzo, Maria Eduarda e Nina e bisavô de Isadora.

Além disso, foi "pai de coração" de Carine Molon e muito bem cuidado por Maria Cerutti, a quem considerava seu braço direito. Parisotto foi um pai responsável e dedicado à família, ao precioso jardim e ao cão Boris.

Na profissão, Parisotto deixa um legado imenso para a medicina da Serra. Visionário e incansável pesquisador, foi pioneiro em trazer novas práticas e tecnologias para o cuidado da saúde da mulher, entre elas o primeiro aparelho de ecografia em Caxias do Sul e os avanços no diagnóstico e tratamento do câncer de mama, das trombofilias gestacionais e da terapia hormonal.

Exímio cirurgião e estudioso, sempre se manteve à frente de seu tempo, questionando métodos e aprofundando-se em cada descoberta científica com rigor e dedicação. Sua atuação marcou gerações de famílias, que tiveram em suas mãos o cuidado no nascimento, no tratamento e na cura.



