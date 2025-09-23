Morre motorista que se envolveu em acidente com caminhão na BR-116, em Vacaria

Foi confirmada a morte do motorista de um Volkswagen Gol que se envolveu em um acidente com um caminhão na manhã de segunda-feira (22) na BR-116, em Vacaria. A informação foi repassada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no entanto, o nome dele não foi informado.
O acidente ocorreu no km 51 da rodovia federal. Ele conduzia um veículo Gol, com placas de Caxias do Sul, e chegou a ser encaminhado para atendimento no Hospital Nossa Senhora da Oliveira.
O motorista do caminhão, um homem de 52 anos, não se feriu.