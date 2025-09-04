Morre homem que teve 70% do corpo queimado em explosão de galão de combustível em Bento Gonçalves 

Casa em que explosão aconteceu ficou danificada. Comunicação 3ªCiaBM / Divulgação

O Hospital Tacchini confirmou nesta quinta-feira (4) a morte de Daniel Lopes, 32 anos. Ele deu entrada na casa de saúde no dia anterior, após ser atingido por uma explosão ocasionada por um galão de gasolina que estava ao lado de um fogão a lenha. O caso aconteceu no bairro Zatt, em Bento Gonçalves.

Lopes foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar e deu entrada no hospital em estado grave. Segundo o Tacchini, ele teve cerca de 70% do corpo queimado. Devido à gravidade dos ferimentos, acabou não resistindo.

Também quarta, os bombeiros fizeram o controle do princípio de incêndio na casa em que Lopes estava. O local ficou danificado e registrou prejuízos materiais.

Leia Mais Mulher pode ter sido morta por engano em apartamento de Caxias

Ainda, outro homem foi encontrado pelos bombeiros fora da casa onde houve a explosão. Ele havia inalado fumaça. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Lopes é natural de Bento Gonçalves. Ainda não há informações sobre a despedida.