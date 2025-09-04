Geral

No bairro Zatt 
Notícia

Morre homem que teve 70% do corpo queimado em explosão de galão de combustível em Bento Gonçalves 

Daniel Lopes, 32 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta quinta (4), um dia após dar entrada no Hospital Tacchini. Ainda não há informações sobre a despedida 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS