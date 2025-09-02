Morre estilista Niura Ramos aos 46 anos, em Caxias do Sul

Morreu nesta terça-feira (2), em Caxias do Sul, a estilista Niura Ramos, aos 46 anos. De acordo com a família, ela teve complicações respiratórias.
O velório começa nesta quarta (3) no Memorial Crematório São José de Caxias, às 8h. A cerimônia de cremação começa às 18h e a despedida está marcada para 18h30min.
Niura ficou conhecida em Caxias pela atuação de forma autônoma, no Niura Fashion House. Além de roupas, ela criava objetos e chegou até a trabalhar com máscaras de proteção personalizadas. Algumas das inspirações vinham de títulos famosos, como a série Round 6, da Netflix.
— Sempre gostei das artes. Desde os 10 anos confeccionava cartõezinhos, desenhos e roupas para bonecas. Meu pai foi um exemplo em casa. Ele desenhava e pintava, e assim eu me sentia provocada — declarou Niura, quando entrevistada pelo colunista João Pulita, em 2020.
O pai, Venancio Cesar dos Santos Ramos, foi também inspiração para uma coleção lançada em 2021. As telas de Ramos foram transformadas em estampas para camisetas e outros itens. O arquiteto e artista faleceu em 2017.
Niura era formada em Design de Moda pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). A estilista deixa a mãe Annabel Josefina Andaite Ramos e o filho Murilo Ramos Mezzomo, de 16 anos.