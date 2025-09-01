Geral

Luto
Notícia

Morre, aos 90 anos, frei Augusto Denardi, que atuou em cidades da Serra

Capuchinho foi vigário em Vacaria e pároco em Ipê. Nos últimos anos atuou em Flores da Cunha e, atualmente, residia na Casa São Frei Pio, em Caxias do Sul

Pablo Ribeiro

