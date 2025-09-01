Morre, aos 90 anos, frei Augusto Denardi, que atuou em cidades da Serra

Frade capuchinho será sepultado em Dois Lajeados, sua cidade natal. Arquivo pessoal / Divulgação

Morreu, nesta segunda-feira (1º), aos 90 anos, frei Augusto Denardi. Desde 2003, ele residia na Casa de Saúde dos Capuchinhos, em Caxias do Sul. O religioso teve trajetória marcada pelo trabalho missionário, pastoral e formativo em diversas regiões do Brasil e no exterior, incluindo passagens por cidades da Serra.

Após a celebração de despedida, realizada nesta manhã na Casa São Frei Pio, em Caxias do Sul, o corpo de Denardi foi trasladado para a cidade natal, Dois Lajeados, para ser sepultado no cemitério municipal.

Filho de José Denardi e Maria Tonial Denardi, frei Augusto ingressou no Seminário Santo Antônio, em Vila Flores, em 1950. Seguiu formação em Ipê e Marau. Concluiu o bacharelado em Filosofia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí e estudou Teologia no Convento São Lourenço de Bríndisi, em Porto Alegre, entre 1962 e 1966.

Foi ordenado presbítero em 18 de dezembro de 1965, na Igreja Santo Antônio, em Porto Alegre. Pouco depois, dedicou-se por 15 anos às missões populares. Nesse período, também fez curso de catequese em Medellín, na Colômbia, em 1976.

Na Serra, exerceu funções pastorais como vigário em Vacaria, entre 1979 e 1980, e pároco em Ipê, entre 1988 e 1989. Também atuou em outras regiões, sendo pároco em Canoas, em 1990, e em Maracajá (SC) entre 1991 e 1999, onde foi, ao mesmo tempo, diretor da escola vocacional local.

Entre 2004 e 2008, viveu em Santo Domingo, na República Dominicana, colaborando com a Vice Província Madre del Divino Pastor. Depois, de 2009 a 2018, contribuiu na formação e no serviço pastoral em Vilhena e Porto Velho (RO) e em Cuiabá (MT).