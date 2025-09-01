Moradores de Caxias com dívidas com município têm até o dia 12 para aderirem ao Refis 2025 

Os moradores de Caxias do Sul que estão com dívidas com o município têm até o dia 12 de setembro para aderirem ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis 2025). Até essa segunda-feira (1º) foram negociados mais de R$ 23,3 milhões. Destes R$ 11,1 milhões já estão nos cofres públicos. Até o fim do prazo, a expectativa da secretaria da Receita é arrecadar R$ 25 milhões.

O Refis 2025 oferece condições diferenciadas para regularização de débitos tributários e não tributários junto ao município. Os descontos em multas e juros podem chegar a até 100%, conforme o perfil da dívida e a forma de pagamento.

O programa inclui ainda duas novidades: a possibilidade de adesão de associações sem fins lucrativos e a opção de dação em pagamento com imóveis, com a expectativa da secretaria de arrecadar até R$ 10 milhões em imóveis que atendam aos critérios de interesse público.

Como aderir

Até 12, o contribuinte pode aderir de forma online, acessando o site da prefeitura de Caxias do Sul, no ícone REFIS 2025.

Casos específicos como grandes devedores, débitos suspensos, espólios, dação em pagamento, associações sem fins lucrativos e parcelamentos que exigem procuração devem ser tratados presencialmente no atendimento da secretaria Municipal da Receita.