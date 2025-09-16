Ministério Público atende pedido de moradores e instaura investigação contra empresa de pré-moldados em Garibaldi

Empresa Molder, que produz estruturas de concreto pré-moldadas, é apontada como geradora de poeira por moradores. Ezequiel Nunes Lopes / Arquivo pessoal

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) confirmou a instauração de um procedimento investigatório contra a Molder, empresa situada no bairro Fenachamp, em Garibaldi, que fabrica estruturas de concreto pré-moldadas.

A abertura da investigação aconteceu no início do mês, após o promotor Paulo Vítor Bergamo Braga conferir a situação no bairro in loco e se reunir com os moradores. Representantes da comunidade já haviam procurado o MP no final de agosto para denunciar a situação e solicitar que as atividades da empresa fossem investigadas.

A companhia é apontada por moradores do Fenachamp como a geradora de intensa poeira que prejudica a qualidade de vida e saúde da comunidade. Ainda, o grupo alega que a Molder desrespeita os horários de descanso, fazendo barulho durante a madrugada.

A apuração do MP irá verificar se há indícios de irregularidades nas atividades ou crimes cometidos pela Molder. Durante o procedimento investigatório serão colhidas informações, documentos e depoimentos para embasar uma possível ação na Justiça.

Ao final da investigação o Ministério Público pode optar por uma ação civil pública ou uma ação penal contra a empresa. Outras opções seriam um acordo de ajustamento de conduta ou o arquivamento do caso.

Empresa descumpre determinação e prefeitura leva o caso do Judiciário

Em 22 de agosto, a Molder foi oficiada pela prefeitura de Garibaldi para implementar adaptações que controlassem a emissão de partículas e resíduos. Entre as adequações exigidas estão o cortinamento ou proteção física da estrutura que emite o pó, além do monitoramento contínuo das emissões.

O prazo final para a empresa se adequar às orientações do município era 15 de setembro, ou seja, a última segunda-feira. No entanto, conforme o advogado que representa os moradores, Sandro Cisilotto Garda, as emissões de pó continuam ocorrendo, porém em grau menor. À reportagem, o morador Ezequiel Nunes Lopes confirmou que o problema persiste.

Em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal de Garibaldi, a pasta confirmou o caso será levado ao Poder Judiciário. Isso porque os representantes da pasta estiveram na empresa para autuar a Molder, contudo os representantes não receberam o documento.

Procurado para comentar a situação, o diretor da empresa não foi localizado até o fechamento desta reportagem.

Relembre o caso

No final de agosto, moradores das ruas Abdom de Melo e Manoel da Silva Acauan, no bairro Fenachamp, em Garibaldi, compartilharam nas redes sociais vídeos e fotos da rotina de convivência com poeira excessiva.

Nas imagens, é possível ver quando a empresa emite a poeira. Esse material é levado pelo ar e se acumula em jardins, canteiros de plantas, além de entrar nas casas próximas da empresa.

Dias após, em 26 de agosto, os moradores da Rua Bianca B. Scomazzon, onde fica a empresa, flagraram um bueiro totalmente bloqueado com material semelhante a cimento. Os moradores alegam que esse material saiu da Molder e foi depositado de forma irregular no bueiro.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal de Garibaldi foi acionada pelos moradores. O local foi vistoriado pela prefeitura em 29 de agosto. Uma notificação foi emitida e o prazo de 20 dias foi aberto para e empresa liberar o bueiro.







