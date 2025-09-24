Mercopar amplia rodadas de negócio e aposta em inteligência artificial para aproximar empresas

Espaço para as rodadas de negócio terá 1,3 mil metros quadrados e 110 mesas para reuniões. Eduardo Rocha / Divulgação

A contagem regressiva já começou. A 34ª Mercopar, organizada pelo Sebrae e Sistema Fiergs, ocorre de 14 a 17 de outubro nos Pavilhões da Festa da Uva em Caxias do Sul. Um dos grandes objetivos da feira, voltada à inovação e geração de negócios da indústria, é fazer a conexão entre grandes compradores com potenciais fornecedores, em especial micro e pequenas empresas. Para isso, contará com uma vasta programação nas chamadas rodadas de negócio.

Antes da Mercopar, ocorreram cinco edições de rodadas de negócio de forma online, como uma espécie e aquecimento para a feira. Além disso, haverá uma edição pós-feira, também de forma digital.

Durante o evento nos Pavilhões, o espaço dedicado para essas conversas será de 1,3 mil metros quadrados e contará com 110 mesas para reuniões. Serão diversos os eventos, que os interessados podem se inscrever diretamente no Portal de Negócios do Sebrae. Um dos grandes destaques são os projetos compradores, divididos em regional, nacional e internacional.

O comprador regional tem como objetivo fortalecer a indústria gaúcha, e estarão presentes 110 empresas interessadas em encontrar potenciais fornecedores. No nacional serão outros 110, enquanto no internacional estarão presentes 30 companhias de fora do Brasil. Os encontros presenciais terão duração de 15 minutos cada. As inscrições vão até dia 30 de setembro e podem ser feitas no portal do Sebrae.

— Nesses eventos (projeto comprador) a empresa que está interessada em participar não precisa ser expositora, basta entrar no portal do Sebrae, descrever o produto ou serviço que tem interesse em fornecer. A partir do 1º de outubro, consegue ver a relação das compradoras em cada evento, e sinalizar com quem quer conversar. Tem um momento que o comprador faz uma avaliação, ele vê todos os fornecedores que pediram agenda com ele (e confirma o encontro) — explica Jakson da Luz, especialista em competitividade setorial do Sebrae.

As rodadas reversas também devem movimentar o espaço durante a feira. Oito projetos de grandes empresas serão apresentados com o objetivo de desenvolver novos fornecedores. Um exemplo, conforme o especialista do Sebrae, é a montadora Hyundai, que estará lá com desenhos e protótipos.

Uma das grandes novidades desta edição será o painel de oportunidades do setor automotivo, que acontecerá no espaço das rodadas de negócio, no dia 14. Quatro montadoras farão uma apresentação das principais oportunidades e como uma pequena empresa pode fornecer. A BYD, a Ford da Argentina e a Hyundai já estão confirmadas.

O especialista do Sebrae também destaca outra novidade para esta edição: uma sessão de negócios para serviços. Segundo ele, o objetivo é dar oportunidade para aqueles que não conseguiram se conectar durante as rodadas do projeto comprador por terem produtos que não são ligados, diretamente, ao setor industrial, como contabilidade, jurídico, logística e marketing, por exemplo. São apenas 42 vagas, que podem ser garantidas no site do Sebrae.

Além de todas as essas rodadas, a Sessão de Negócios Mercopar, que acontece no contraturno da feira, no dia 16 de outubro, das 9h às 11h, é exclusiva para empresas tradicionais apoiadas pelo Sebrae Nacional. São 14 compradores e 42 vendedores de vários estados.

Em busca do match

Outra novidade para a edição de 2025 será o smart match, que ocorrerá durante toda a Mercopar. O objetivo, conforme Jakson da Luz, é traçar o perfil das empresas que estão participando em qualquer um dos eventos da feira, além dos expositores e visitantes, e sugerir possíveis parcerias. Tudo isso será feito via WhatsApp e com o uso de inteligência artificial.