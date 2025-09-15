Manutenção em rede de drenagem bloqueia trânsito na Rua Marquês do Herval nesta terça-feira

Bloqueio ocorre durante a terça-feira (16). Ederson de Oliveira / Divulgação

A Rua Marquês do Herval, no trecho entre a Sinimbu e a Avenida Júlio de Castilhos, no centro de Caxias do Sul, estará bloqueada nesta terça-feira (16) para obra de manutenção na rede de drenagem pluvial.

De acordo com a Secretaria de Obras, a intervenção é necessária para garantir o funcionamento da rede de escoamento de águas pluviais, prevenindo obstruções, alagamentos e infiltrações em imóveis da região. O trabalho ocorre apenas em caso de tempo firme.