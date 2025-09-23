Mais de 300 mudas de árvores serão plantadas em Caxias do Sul a partir desta quarta-feira (24). Dessas, 300 da espécie cerejeira japonesa foram doadas pela RGE. Diferentes bairros devem receber a ação coordenada pela Secretaria Municipal de Gestão Urbana (SMGU), por meio da equipe de Praças, Parques e Jardins (PPJ).
Desde o início do ano, a secretaria já plantou 1.030 mudas de árvores em Caxias.
Na quarta, o plantio de 20 árvores acontece a partir das 15h na Praça Monteiro Lobato, localizada entre as ruas Plácido de Castro, Santos Dumont e dos Farrapos, no Exposição. Vão ser plantados cinco plátanos e 15 cerejeiras.
Já na quinta-feira (25), a ação é voltada para as mudas doadas pela RGE. Pelo menos seis pontos de Caxias recebem as novas árvores:
- Rua Os 18 do Forte.
- Rua Sinimbu.
- Rua Manoel Santana, na Escola Assis Mariani.
- Rua Cristiano Ramos de Oliveira, no bairro Desvio Rizzo.
- Avenida São Leopoldo, na obra de drenagem ao lado de um atacarejo.
- RS-122, na Rua Moreira César, na saída para Flores da Cunha.
De acordo com a assessoria da pasta, as mudas doadas pela RGE são árvores de porte médio, por isso não interferem na rede elétrica. As doações ocorrem devido a supressões que a concessionária precisou fazer. Elas acontecem por meio do Programa Arborização Segura, uma parceria entre a prefeitura e a RGE.