Mais de 300 mudas de árvores serão plantadas em Caxias do Sul

A maior parte é de mudas de cerejeira japonesa que foram doadas pela RGE, por conta de supressões que precisaram ser feitas. Neste ano, Secretaria Municipal de Gestão Urbana (SMGU) já plantou mais de mil árvores

