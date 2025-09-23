Mudas de cerejeira japonesa foram doadas pela RGE. Secretaria Municipal de Gestão Urbana (SMGU) / Divulgação

Mais de 300 mudas de árvores serão plantadas em Caxias do Sul a partir desta quarta-feira (24). Dessas, 300 da espécie cerejeira japonesa foram doadas pela RGE. Diferentes bairros devem receber a ação coordenada pela Secretaria Municipal de Gestão Urbana (SMGU), por meio da equipe de Praças, Parques e Jardins (PPJ).

Desde o início do ano, a secretaria já plantou 1.030 mudas de árvores em Caxias.

Na quarta, o plantio de 20 árvores acontece a partir das 15h na Praça Monteiro Lobato, localizada entre as ruas Plácido de Castro, Santos Dumont e dos Farrapos, no Exposição. Vão ser plantados cinco plátanos e 15 cerejeiras.

Já na quinta-feira (25), a ação é voltada para as mudas doadas pela RGE. Pelo menos seis pontos de Caxias recebem as novas árvores:

Rua Os 18 do Forte.

Rua Sinimbu.

Rua Manoel Santana, na Escola Assis Mariani.

Rua Cristiano Ramos de Oliveira, no bairro Desvio Rizzo.

Avenida São Leopoldo, na obra de drenagem ao lado de um atacarejo.

RS-122, na Rua Moreira César, na saída para Flores da Cunha.