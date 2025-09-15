Leilão oferta veículos com lances iniciais de R$ 200 na Serra, nesta quarta

Também serão ofertados 49 lotes de sucatas. Félix Zucco / Agencia RBS

Nesta quarta-feira (17), 103 veículos poderão ser adquiridos em um leilão virtual realizado pelo Detran-RS. Com opções desde uma Yamaha/Crypton T105E 2002/2003, de lance mínimo em R$ 200, até uma Nissan Kicks SV CVT 2019/2020, a partir de R$ 5 mil, o evento ocorre às 10h, por meio deste site.

Além dos veículos, serão ofertados 271 veículos (49 lotes) exclusivamente aos centros de desmanches de veículos (CDVs) credenciados no Detran-RS.

Todo esse acervo, que totaliza 374 itens, está distribuído entre centros de remoção e depósito (CRDs) de Caxias do Sul, Nova Petrópolis, Bento Gonçalves, Veranópolis, Farroupilha e Garibaldi — veja os endereços e o edital.

De acordo com a autarquia, para enviar lances é preciso realizar o cadastro no site do leiloeiro até 24 horas antes do início do evento. O prazo para visita aos depósitos onde estão os itens que serão leiloados inclui os quatro dias úteis que antecedem o evento, das 9h às 17h.

Como funciona

O leiloeiro, em vídeo ao vivo, apresenta os lotes e os arrematantes enviam seus lances on-line. Será considerado vencedor o interessado que tiver feito a maior oferta aceita, não sendo considerados válidos quaisquer lances enviados após o encerramento do apregoamento do lote. Também há a opção de envio de lances prévios, ou seja, antes da abertura do leilão virtual.

Dicas para evitar golpes

Conferir no site oficial do DetranRS os próximos eventos > Site do DetranRS > menu Veículos > Leilões > Calendário de Leilões;

os próximos eventos > Site do DetranRS > menu Veículos > Leilões > Calendário de Leilões; Verificar nos editais do leilão todos os veículos disponíveis para compra em cada depósito credenciado, seus lances iniciais, o site do leiloeiro oficial e demais informações;

Se possível, realizar visita ao depósito (CRD) onde está o veículo para verificar suas condições pessoalmente;

Participar do leilão na data e horário agendados pelo DetranRS e divulgados no site oficial (detran.rs.gov.br);

Caso seja atraído por um anúncio, desconfiar de sites de leiloeiros que não sejam hospedados no Brasil (sem o final “.br”);

Pesquisar a empresa em sites de reclamação e/ou mídias sociais;

Suspeitar de veículos que pareçam novos ou de concessionárias;

Não fazer transferências bancárias. Nos leilões do DetranRS, o pagamento do valor de arremate se dá por meio de guia de arrecadação própria (GAD-L), quitada na rede bancária conveniada. Somente o valor da comissão do leiloeiro será conforme instruções do mesmo (detalhadas sempre no item 9.4 do Edital).