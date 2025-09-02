Lei que proibia distribuição gratuita de sacolas plásticas em Gramado é revogada

Gabriel Costa / agência RBS

A lei que proibia a distribuição gratuita de sacolas plásticas em Gramado foi revogada nesta segunda-feira(1º) de forma unânime pelos vereadores. O projeto havia sido enviado pela prefeitura à Câmara de Vereadores na última e, segundo o poder público, em função do "clamor popular".

A lei que proibia foi aprovada em 2020 e entrou em vigor em março de 2024 com a intenção de conscientizar a população sobre o consumo excessivo de plástico. Com isso, os comerciantes poderiam vender sacolas plásticas, mas não distribuir gratuitamente. O descumprimento poderia resultar em multa de R$ 1 mil por infração. Foram quatro anos de discussões e adaptações até que passasse a valer de forma efetiva.

Leia Mais Prefeitura de Gramado envia projeto que revoga lei que proibia a distribuição gratuita de sacolas plásticas

Na exposição dos motivos para a revogação, assinada pelo prefeito Nestor Tissot (PP), a administração observou que, na prática, os objetivos não foram alcançados e acabaram gerando um gasto a mais ao consumidor "que se viu obrigado a pagar por um item que, em muitos casos, não teve sua utilização significativamente reduzida".