Lefan celebra 60 anos em Caxias do Sul com foco no jovem aprendiz e legado de transformação social

"O projeto dá dignidade, autonomia e perspectiva de futuro", afirma o frei Claudelino Brustolin. Porthus Junior / Agencia RBS

A Legião Franciscana de Assistência aos Necessitados (Lefan) completa, neste domingo (7), seis décadas de atuação em Caxias do Sul. O projeto, criado em 1965, nasceu como uma resposta simples a uma necessidade urgente da comunidade, mas ao longo dos anos se reinventou inúmeras vezes, acompanhando as transformações sociais e ampliando sua atuação até chegar ao formato atual, com foco exclusivo no programa Jovem Aprendiz.

Segundo o coordenador geral da Lefan, frei Claudelino Brustolin, a entidade é um braço das obras sociais dos freis capuchinhos, que têm na Associação Literária São Boaventura sua estrutura de organização. A iniciativa surgiu a partir do olhar do frei Aloísio Persici, em parceria com a irmã Ida Emer (ambos falecidos). Na época, as mães da comunidade buscavam cursos de corte e costura, mas não tinham onde deixar os filhos. A solução foi criar um espaço que, além da capacitação profissional, oferecesse também escolinhas e creches para as crianças.

Com o tempo, a entidade ampliou suas frentes de atuação. Para Brustolin, a Lefan sempre buscou responder às demandas sociais:

Frei Aloísio Persici e irmã Ida Emer, criadores da Lefan. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— No início eram oferecidas as oficinas manuais e as escolinhas para as filhas das mulheres que vinham trabalhar. Mais tarde, cursos de cabeleireiro, eletricista, manicure, cuidador de idosos. A cada época, uma resposta nova. O que o frei Aloísio e irmã Ida iniciaram foi uma semente. Eles perceberam que não bastava dar o peixe, era preciso ensinar a pescar. Esse espírito permanece até hoje.

Desde 2015, a Lefan optou por centralizar sua atuação no programa Jovem Aprendiz, que passou a ser o carro-chefe da instituição em Caxias, com cursos de aprendizagem em vendas e em serviços administrativos. O foco na juventude trouxe também uma nova forma de trabalhar.

— O jovem aprendiz não recebe apenas uma capacitação técnica, mas uma formação integral, que envolve valores humanos, acompanhamento psicológico e o envolvimento das famílias. Não adianta ensinar uma profissão se a pessoa está fragmentada em suas relações pessoais e sociais — explica o coordenador.

Durante os últimos 10 anos, 955 jovens aprendizes foram capacitados para o mercado de trabalho, e muitos terminaram o curso de aprendizagem e foram contratados pelas empresas cotizadoras.

— Percebemos que o jovem aprendiz é quem realmente precisa da primeira oportunidade. Se ninguém oferece, como ele terá experiência? O projeto dá dignidade, autonomia e perspectiva de futuro — completa Brustolin.

"Nosso objetivo não é quantidade, mas qualidade"

Se há uma década a Lefan iniciava o programa Jovem Aprendiz com apenas 15 jovens, hoje a entidade atende a aproximadamente 180 adolescentes, com turmas divididas nos turnos da manhã e da tarde. A evolução, segundo a coordenadora Analice Marchetto, foi marcada por desafios estruturais e pela busca de parcerias, até conquistar o espaço físico e a rede de empresas que garantem a sustentabilidade do projeto.

— Quando começamos, não tínhamos sede fixa. Funcionávamos junto ao convento dos freis e trabalhávamos somente com uma empresa parceira. Aos poucos, fomos ampliando e hoje contamos com 50 empresas cotistas — conta Analice, que está há sete anos na coordenação e há uma década envolvida com a entidade.

Atualmente, as aulas acontecem em três salas informatizadas e os aprendizes dividem a semana: um dia de formação na Lefan e quatro dias nas empresas. Cada jovem recebe salário e benefícios, conforme a lei, garantindo a experiência de seu primeiro emprego formal.

Salas de aula da Lefan são totalmente informatizadas. Porthus Junior / Agencia RBS

O programa oferece dois cursos principais: vendas, com duração de um ano, e auxiliar administrativo, de dois anos. As empresas podem escolher em qual modalidade desejam integrar os aprendizes. A faixa etária atendida vai dos 14 aos 18 anos incompletos.

A seleção também se modernizou. Antes, o processo era anual e feito manualmente, com longas filas e documentação entregue em papel. Hoje, os interessados podem se inscrever pelo site da entidade, o que garante mais acessibilidade.

— Nosso objetivo não é quantidade, mas qualidade. Queremos preparar bem, com acompanhamento individual, para que cada jovem saia daqui com segurança e maturidade para seguir no mercado de trabalho — explica o frei Brustolin.

Apoio psicológico fortalece vínculos

O cuidado com a saúde mental é uma das frentes que sustentam o trabalho da Lefan. Quem explica é o psicólogo Joel Menezes, que atua na instituição há quase dois anos e acompanha de perto os aprendizes e suas famílias.

— Meu trabalho é o acompanhamento, não apenas do jovem, mas também do núcleo familiar. Muitas vezes, as questões que aparecem no comportamento ou no desempenho do adolescente têm raízes em casa, nos valores, nos conflitos e nas dificuldades da família. O que fazemos aqui é acompanhamento, não terapia, mas buscando integrar família, escola, empresa e rede de assistência — observa.

Por isso, além de escutar os jovens, Menezes mantém diálogo constante com pais e responsáveis.

Analice Marchetto, frei Claudelino Brustolin e Joel Menezes. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Chamamos para conversar, fazemos orientações e, quando necessário, até visitas domiciliares. Tudo para tentar articular um apoio mais amplo. A entidade acaba funcionando como um braço da de assistência social, junto com o conselho tutelar e outros serviços, para proteger o jovem e encaminhar para os atendimentos adequados — detalha.

Segundo o psicólogo, mais de 90% dos adolescentes atendidos vivem em situação de vulnerabilidade social.

— São jovens que já chegam com muitas demandas, que exigem um olhar técnico mais profundo. Nosso trabalho é tentar suprir o máximo possível dessas necessidades, orientar sobre saúde mental e mostrar onde buscar apoio — explica.

Conforme Menezes, a missão, no entanto, vai além do acolhimento: envolve motivar e valorizar o progresso individual.

— Muitos chegam sem perspectiva. A gente cria junto essa visão de futuro, com orientações, incentivos e acompanhamento. É gratificante ver a evolução, jovens que voltam para visitar, dar um abraço, dizer que estão com saudade. Isso nos dá propósito para continuar — afirma.

Histórias de transformação

Entre os muitos jovens atendidos pela Lefan, duas trajetórias ajudam a ilustrar a força do trabalho realizado pela instituição: a de Karolini Mello Lisboa, 16 anos, e a de Pietro Capitani Damasceno, 15. Ambos encontraram na entidade a oportunidade de aprender, amadurecer e projetar o futuro.

Karolini chegou na Lefan há quase dois anos, incentivada pela mãe, que já conhecia o trabalho social desenvolvido pela instituição. Moradora do bairro Rio branco e aluna do 2º ano do ensino médio na Escola Abramo Pezzi, ela frequenta o curso de administração e é atendente em uma clínica de atividade física.

— Eu acho que está sendo muito boa (a experiência). Eu vi muita evolução em mim. Eu amadureci bastante nesses dois anos e aprendi muito, porque aqui a gente aprende no curso e depois coloca em prática — conta.

Karolini Mello Lisboa, 16 anos, atua uma clínica de atividade física. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O impacto foi tão grande que a jovem, que já cogitou outras profissões, agora sonha em cursar Pedagogia.

Já Pietro conheceu a Lefan por meio da irmã, que também passou pelos cursos da instituição. Morador de Forqueta e estudante do 8º ano na Escola José Generosi, ele está há um ano participando do curso de vendas e trabalha como atendente no programa Mão Amiga.

Pietro Capitani Damasceno, 15 anos, exerce a prática no programa Mão Amiga. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Apesar da pouca idade, Pietro já tem clareza sobre o que deseja para o futuro: seguir a tradição familiar.

— A profissão que eu quero seguir é ser caminhoneiro. Metade da família do meu pai é caminhoneiro, foi passando de geração para geração — contou, orgulhoso.

Olhar para o futuro

Além da consolidação do jovem aprendiz, a Lefan tem planos para incluir pessoas com deficiência (PCDs), adaptando espaços e metodologias para garantir inclusão. Outro avanço recente foi a informatização completa das turmas, permitindo que todos os alunos estejam preparados para a realidade digital do mercado.

— Hoje, eles não trabalham mais com cartilha em papel. É tudo no computador, acompanhando as exigências do mercado. O próximo passo é ampliar a formação em áreas como marketing digital e redes sociais — projeta Menezes.

Já frei Claudelino vê continuidade na missão capuchinha:

— É um vício bom. Trabalhar com os mais vulneráveis me realiza como pessoa. A Lefan é esperança, é oferecer o primeiro impulso que pode mudar a vida de alguém.