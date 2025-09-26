Lançado edital para construção da ponte entre Nova Roma do Sul e Nova Pádua, ao lado de balsa

A nova ponte ficará a cerca de 300 metros de onde está instalada a balsa atualmente. Limine / Divulgação

A futura ponte entre Nova Roma do Sul e Nova Pádua ganhou um andamento importante nesta sexta-feira (26). Foi lançado o edital para contratação da empresa que executará a obra entre os dois municípios. A etapa era aguardada há quase um ano, após a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) conceder a licença para a construção, em 8 outubro de 2024. Atualmente, a travessia sobre o Rio das Antas é realizada somente por balsa.

O anteprojeto, conduzido pela Limine Consultoria e Engenharia, prevê que a nova ligação tenha 170 metros de extensão e 10,9 metros de largura. A estrutura terá duas pistas, com acostamento e passeio público em uma das laterais, segundo o secretário de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo de Nova Roma do Sul, Tiago Cervo.

O investimento total para a obra, de acordo com a prefeitura de Nova Roma, é de R$ 17,9 milhões, sendo:

R$ 15,9 milhões do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, via emenda de bancada.

R$ 1 milhão da Cia Energética Rio das Antas (Ceran).

R$ 957,7 mil, divididos entre os municípios de Nova Roma do Sul e Nova Pádua.

A abertura das propostas está marcada para o dia 22 de dezembro, sendo que o critério de julgamento é a oferta de menor preço. A nova ponte ficará a cerca de 300 metros de onde está instalada a balsa atualmente.

Leia Mais Prefeitos de Nova Roma do Sul e Nova Pádua conquistam valor total para construção da ponte entre as cidades

A empresa vencedora da licitação terá que elaborar os projetos básico e executivo, obter licenças, executar as obras civis, fornecer materiais e mão de obra, além da entregar a estrutura pronta, incluindo sinalização, dispositivos de segurança, drenagem, soluções ambientais e estruturas complementares.

Para o secretário Tiago, a estrutura representará avanços importantes para o desenvolvimento dos dois municípios:

— Hoje, se sairmos na rua e pedirmos para os moradores qual que seria a principal obra (a ser feita), acredito que nove de dez iriam falar esta ponte. A travessia exclusiva por balsa acaba nos impactando, porque a estrutura não pode transportar veículos de grande porte. Ela também não opera durante a noite e em momentos de cheia do rio. Isso complica não só para o turismo, como no escoamento da nossa produção e em necessidades de saúde — enfatiza.

O cronograma de execução prevê que a entrega da estrutura ocorra em até 12 meses a partir da assinatura do início da obra, que segundo o secretário, é diferente da formalização do contrato:

— Porque estão envolvidas verbas de ministério, que são aqueles recursos passados por emenda de bancada. Desta forma, eles seguem um trâmite específico deles, não dependendo somente do município — sinaliza Tiago.