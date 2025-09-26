Geral

Sobre o Rio das Antas
Notícia

Lançado edital para construção da ponte entre Nova Roma do Sul e Nova Pádua, ao lado de balsa

Investimento para a construção da estrutura é de R$ 17,9 milhões. Propostas serão conhecidas no dia 22 de dezembro

Alana Fernandes

