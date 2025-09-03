Jovem que ficou ferido em acidente na RS-122, em Caxias do Sul, está internado em estado grave 

Acidente ocorreu na última segunda-feira (1º), na RS-122. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O jovem Samuel Spigolon, de 17 anos, que ficou ferido em um acidente na RS-122, em Caxias do Sul na última segunda-feira (1º) está internado em estado grave e precisa de doações de sangue. Ele estava em um Clio com o pai, Lucas Spigolon, que morreu no local.

As doações de qualquer tipo de sangue podem ser feitas no Hemocentro Regional de Caxias do Sul ou no Banco de Sangue. Basta informar o nome do paciente na recepção.

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo Clio seguia no sentido Caxias do Sul-Farroupilha quando, por motivos desconhecidos, colidiu com os outros dois veículos (um Celta e uma Tucson) que seguiam no fluxo contrário.